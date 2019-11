L’UPAC met fin à l’enquête Justesse ne pouvant faire intenter des poursuites

QUÉBEC — Le Commissaire à la lutte contre la corruption annonce la fin du projet d’enquête Justesse, lancé en 2010, qui portait sur des allégations en matière de corruption à la Société immobilière du Québec (SIQ).

Le nouveau commissaire responsable de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Frédérick Gaudreau, explique que les conditions ne sont pas réunies pour aller plus loin et soumettre une demande d’intenter des procédures au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Dans un communiqué, le commissaire Gaudreau assure que sa décision a été prise en toute objectivité et dans un souci de saine gestion.

Afin de protéger les techniques d’enquêtes policières, il ajoute qu’il n’offrira pas d’explications supplémentaires.