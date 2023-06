L’urgence de Lachine n’a jamais été fermée la nuit malgré les avertissements du CUSM

MONTRÉAL — L’unité d’urgence de l’Hôpital de Lachine reçoit un achalandage soutenu de patients chaque nuit et pourtant la direction du Centre universitaire de santé McGill prétend depuis des mois que le service est fermé entre 22h et 8h.

Depuis le 14 février dernier, le CUSM diffuse un message d’avertissement sur ses plateformes web pour informer les patients que «l’urgence de l’Hôpital de Lachine fonctionnera de 8 h à 22 h, sept jours sur sept pour les patients ambulatoires, soit les personnes arrivant par leurs propres moyens à l’urgence».

C’est faux.

En entrevue à La Presse Canadienne, plus tôt cette semaine, la cheffe du Département régional de médecine générale (DRMG) de Montréal, la Dre Arianne Murray, a mentionné que les urgentologues de l’hôpital étaient présents 24 heures par jour et qu’ils n’ont jamais cessé d’accueillir des patients.

«L’urgence n’a jamais été fermée la nuit. On l’entend souvent ça, mais les médecins ont toujours été là, a-t-elle révélé. C’était fermé aux ambulances, mais comme tel, les patients ambulants arrivaient 24/7.»

Cette information a été confirmée auprès du Dr Georges Zaarour, urgentologue et médecin de famille, qui effectue régulièrement des quarts de nuit à Lachine.

«C’est pas vrai que l’urgence est fermée. C’est officiellement fermé, mais officieusement ouvert», explique celui qui ne travaille que la nuit à l’urgence de Lachine.

Il ajoute même que depuis l’annonce de cette «pseudo fermeture», il ne parvient plus à voir tous les patients avant l’arrivée de l’équipe du matin. D’une moyenne de 12 à 14 patients par nuit, le Dr Zaarour dit avoir vu l’achalandage bondir à plus de 28 patients.

Selon l’urgentologue, ce sont des patients qui arrivent de Laval, de la Rive-Sud, de Vaudreuil-Dorion parce qu’ils constatent sur le tableau de bord en ligne du ministère de la Santé et des Services sociaux que le taux d’occupation sur civière est beaucoup plus bas à Lachine.

Mensonges répétés

Dans une note interne envoyée au personnel de l’Hôpital de Lachine mardi, dont La Presse Canadienne a obtenu copie, la direction écrit qu’après avoir craint de devoir fermer l’urgence cet été, elle est «heureuse d’annoncer qu’il sera désormais possible d’accueillir les patients ambulatoires 24 heures par jour, tout l’été».

Pourtant, dans toutes ses communications publiques depuis quatre mois, le CUSM martèle que l’urgence ne reçoit déjà pas de patients après 22h.

C’est par l’entremise d’un communiqué de presse, paru le 8 février 2023, que l’on a annoncé une première fois la fermeture de nuit de l’unité d’urgence de Lachine.

On pouvait alors y lire que les patients transportés par ambulance seraient redirigés vers d’autres hôpitaux des environs à compter du 14 février 2023. Puis, on précisait que «l’urgence de l’Hôpital de Lachine continuera de fonctionner de 8 h à 22 h, sept jours sur sept, pour les patients ambulatoires, soit les personnes arrivant par leurs propres moyens à l’urgence».

En réalité, cette mesure n’a jamais été appliquée.

Quelques mois plus tard, dans un communiqué de presse publié le 26 avril, le CUSM réitérait le statut d’hôpital communautaire de l’établissement et annonçait que «l’urgence de Lachine rouvrira progressivement au cours des prochains mois, pour finalement être en mesure de recevoir les patients ambulants et les ambulances 24/24, 7 jours sur 7».

Ce même communiqué était agrémenté d’une citation attribuée à la PDG du CUSM, la Dre Lucie Opatrny, dans laquelle elle remerciait «le personnel, les patients et la population pour leur compréhension et leur collaboration». «Nous continuerons à faire preuve de transparence à chacune des étapes de l’amélioration des services du CUSM», ajoutait-elle.

Pourtant, malgré ces promesses de transparence, l’urgence prétendument fermée à la population depuis 71 nuits était toujours accessible à la population locale en cas de besoin.

Puis, dans une déclaration transmise par courriel à La Presse Canadienne la semaine dernière, la cheffe de service des communications, Gilda Salomone, répétait que «l’urgence de l’Hôpital de Lachine est fermée la nuit depuis le 14 février 2023». Elle ajoutait que «cette mesure continuera d’être appliquée jusqu’au 25 septembre 2023, c’est-à-dire qu’aucun patient qui s’y présente de 22h à 8h ne pourra être accepté».

«Un scandale»

«C’est un scandale», s’indigne le député de Marquette, Enrico Ciccone, qui a appuyé la mobilisation citoyenne pour sauver l’Hôpital de Lachine.

Il raconte qu’une dame âgée de sa circonscription s’est présentée à son bureau récemment. En larmes, elle lui a relaté avoir été obligée de se rendre en taxi vers un hôpital du centre-ville de Montréal. Après avoir vu le médecin, elle était incapable de rentrer chez elle, faute d’argent pour se payer une autre course en taxi.

Le député libéral souligne que le rôle communautaire de l’hôpital est de donner des services de proximité à une population qui compte beaucoup de gens vivant dans une situation de précarité.

«C’est inacceptable. L’hôpital est ouvert 24 heures sur 24, mais ils ne le disent pas parce qu’ils ne veulent pas que les gens y aillent, voyons donc!», a-t-il enchaîné en se disant outré par le comportement du CUSM.

Les demandes d’entrevues de La Presse Canadienne auprès de la direction du CUSM ont une fois de plus été refusées.

Dans une déclaration transmise par courriel, on maintient que l’urgence a été fermée la nuit depuis le 14 février, mais qu’«aucun patient n’était refusé s’il se présentait et insistait pour rester après 22h». On ajoute que les gens sont «encouragés à revenir le lendemain ou à se présenter à une autre clinique».

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.