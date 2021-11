Lutte à la pandémie: deux annonces majeures prévues aujourd’hui

OTTAWA — Le gouvernement fédéral s’apprête à faire deux annonces majeures sur le front de la pandémie vendredi, en commençant par l’approbation du premier vaccin canadien contre la COVID-19 pour les enfants, puis Ottawa devrait communiquer plus tard certains assouplissements concernant les mesures aux frontières.

Le gouvernement a prévu une conférence de presse à 10 heures pour partager des informations concernant l’autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants.

Le Canada s’attend à une livraison accélérée de 2,9 millions de doses pour enfant dès que Santé Canada fournira son approbation.

Cette quantité est suffisante pour offrir une première dose à chaque enfant du groupe d’âge de 5 à 11 ans.

Les fonctionnaires feront également le point sur les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation.

À 13 heures, des ministres fédéraux devraient discuter des mesures d’assouplissement concernant les frontières.

Ils devraient supprimer la règle qui oblige les voyageurs effectuant de courts voyages aux États-Unis à présenter un test de dépistage négatif à la COVID-19 afin de rentrer au pays.

Dans un communiqué jeudi, Pfizer Canada a déclaré que la société était prête à livrer les doses pédiatriques au Canada peu de temps après l’autorisation fédérale.

Pfizer et son partenaire BioNTech ont soumis une demande d’approbation de doses pour enfant de son vaccin à ARNm contre la COVID-19 le 18 octobre.

Les deux entreprises affirment que les résultats de leurs essais chez les enfants montrent une innocuité et une efficacité comparables à celles enregistrées dans une précédente étude Pfizer-BioNTech chez des adultes âgés de 16 à 25 ans.

Santé Canada a déclaré qu’il n’approuverait le vaccin pour les enfants que si son analyse montrait que les avantages l’emportent sur les risques.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé le Pfizer-BioNTech pour les enfants le 29 octobre, et les États-Unis ont déjà vacciné plus de deux millions d’enfants.

Pendant ce temps, la politique frontalière du Canada pour les voyages de courte durée a été fortement critiquée.

Le test PCR négatif réalisé dans les 72 heures avant le retour au Canada est toujours obligatoire, vacciné ou pas.

Les critiques, y compris des chefs d’entreprise, des politiciens, des membres de l’industrie du tourisme et des voyageurs se sont plaints que l’exigence est coûteuse, lourde et redondante.

La règle fait partie d’un décret qui expire dimanche.

Des critiques ont demandé que l’exigence de test soit complètement supprimée pour les voyageurs vaccinés, mais le Canada devrait adopter une approche plus progressive de réduction des mesures de santé à la frontière.