Lutte aux armes à feu et aux gangs: annonce du gouvernement fédéral lundi matin

OTTAWA — Le gouvernement du Canada devrait annoncer lundi matin le renouvellement de son programme de plusieurs millions de dollars dédié à la lutte à la violence liée aux armes à feu et aux bandes criminelles au pays.

Le gouvernement a déjà indiqué que le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, ferait une annonce à 9h30 à Mississauga, près de Toronto, sur les intentions d’Ottawa à propos de l’Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG).

En novembre 2017, le gouvernement fédéral avait lancé un nouveau financement d’environ 327,6 millions $ sur cinq ans pour lutter contre l’augmentation de la violence armée et de l’activité des gangs criminels au Canada. Les fonds devraient commencer à être versés en 2018-2019.

Le gouvernement signalait que l’initiative impliquait des efforts fédéraux, provinciaux et territoriaux pour soutenir les efforts de prévention et d’application d’initiatives au niveau communautaire.

L’initiative prévoyait aussi des efforts pour « créer et exploiter une expertise et des ressources fédérales pour faire progresser les renseignements liés au trafic illégal d’armes à feu et investir dans la sécurité des frontières pour interdire les marchandises illicites, y compris les armes à feu et les drogues ».

Le ministère de la Sécurité publique affirme que les homicides liés aux armes à feu au Canada ont augmenté régulièrement, atteignant un total de 277 en 2020 – 16 de plus que l’année précédente – tandis que les homicides liés aux bandes criminelles ont également augmenté.

Depuis 2013, le nombre d’homicides liés aux gangs a presque doublé dans les grandes villes canadiennes.