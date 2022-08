Lutte contre la violence armée à Montréal: nouvelles mesures annoncées

MONTRÉAL — Des moyens additionnels pour renforcer la lutte contre la violence armée à Montréal seront annoncés samedi après-midi en conférence de presse.

C’est ce qu’a annoncé la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui sera accompagnée pour l’occasion de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que de la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante et de la directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sophie Roy.

Les fusillades se sont multipliées dans la métropole au cours des derniers mois et les deux meurtres de mardi dernier survenus en plein jour, dans des endroits publics, ont une fois de plus secoué le sentiment de sécurité des Montréalais. En l’espace de 30 minutes, sur l’heure du dîner mardi, un homme a été abattu dans le stationnement du centre commercial Rockland et un autre sur la terrasse d’une pizzeria de la rue Saint-Denis.

Vendredi, la mairesse Valérie Plante a répliqué aux personnes qui l’accuse de vouloir définancer la police, en assurant que c’est faux.

Elle a également réfuté les allégations voulant que des sommes octroyées par le gouvernement du Québec pour le Service de police de la Ville de Montréal aient servi ailleurs.

«L’argent prévu pour le SPVM va au SPVM. L’argent prévu à l’habitation va à l’habitation. L’argent qui est prévu pour les parcs va aux parcs. Les sommes vont aux bons endroits. Notre gestion est irréprochable», a-t-elle déclaré en mêlée de presse.

Mme Plante a par ailleurs déploré que des gens «fassent peur au monde».

«J’en ai assez qu’on fasse peur au monde, qu’on fasse peur aux policiers et aux policières en disant que notre administration veut définancer. C’est faux! Ça n’a jamais eu lieu et ça n’aura jamais lieu (…) Ça suffit de faire peur au monde», a martelé la mairesse Plante.