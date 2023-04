Macron visite le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris

PARIS — Le président français Emmanuel Macron a visité vendredi le chantier de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, encourageant les ouvriers qui restaurent minutieusement le monument médiéval quatre ans après l’incendie dévastateur qui l’a ravagé.

Alors que la lumière filtrait à travers les vitraux de la cathédrale, M. Macron et son épouse Brigitte regardaient les travaux en cours pour remplacer le toit et la flèche, consumés par les flammes du 15 avril 2019.

Dehors, M. Macron a marché prudemment le long des échafaudages et a crié aux travailleurs: «Bon courage et on ne lâche rien pour les mois à venir!»

M. Macron s’est personnellement intéressé à la reconstruction, créant une agence gouvernementale pour superviser les travaux et faisant pression pour que la cathédrale rouvre aux visiteurs et aux fidèles l’année prochaine. Bien qu’elle ne sera pas prête à temps pour les Jeux olympiques de Paris en juillet et août 2024, la réouverture est actuellement prévue à temps pour Noël de l’an prochain.

Les autorités ont choisi de reconstruire le monument du XIIe siècle, chef-d’œuvre de l’architecture gothique, tel qu’il était auparavant. Cela comprend la recréation de la flèche de 93 mètres de haut ajoutée au XIXe siècle par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc.

La base de la flèche est en cours d’installation et devrait être en place samedi, au quatrième anniversaire de l’incendie. La flèche elle-même sera construite par étapes au cours des prochains mois, selon un communiqué publié vendredi par l’agence d’État chargée de superviser la reconstruction.

Des travaux sont également en cours pour reconstituer l’orgue de la cathédrale du XVIIIe siècle, qui a été enlevé et nettoyé après avoir été endommagé par l’incendie, et pour nettoyer les 42 000 mètres carrés de murs de la cathédrale, a indiqué l’agence.

La reconstruction elle-même a commencé l’année dernière, après plus de deux ans de travail pour rendre le monument suffisamment stable et sécuritaire pour que les artisans puissent commencer à le reconstruire.

La visite à Notre-Dame dans la foulée d’importantes manifestations dans toute la France contre le projet du président Macron d’augmenter l’âge de la retraite et contre son leadership.