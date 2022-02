Madagascar et l’Afrique australe attendent d’autres tempêtes tropicales

MOMBASA, Kenya — Alors que plusieurs pays de l’Afrique australe sont encore à mesurer l’ampleur des dommages causés par le cyclone Batsirai plus tôt ce mois-ci, une nouvelle tempête tropicale approche au moment où la région de l’océan Indien affronte une saison des cyclones particulièrement intense.

La tempête tropicale Dumako devrait frapper la côte nord-est de Madagascar mardi soir, selon le centre régional de météorologie des Nations Unies à Réunion. La quatrième tempête de l’année devrait toucher terre près de la ville d’Antalaha.

De huit à douze cyclones pourraient toucher l’Afrique australe et les îles voisines dans l’océan Indien d’ici la fin de la saison des cyclones en mai, dans la foulée de l’augmentation du nombre de tempêtes extrêmes dans l’hémisphère austral depuis quelques années, a dit l’Organisation météorologique mondiale de l’ONU.

L’OMM a prévenu l’Afrique australe de se préparer à «davantage de cyclones tropicaux à impact élevé, d’inondations côtières et de pluies intenses en raison des changements climatiques», après que le cyclone Idai ait causé des dégâts énormes et des centaines de morts au Mozambique et dans les pays voisins en 2019.

Madagascar est encore à faire le bilan de Batsirai, qui a fait 94 morts et détruit plusieurs routes et structures plus tôt ce mois-ci. Quelques semaines plus tôt, la tempête tropicale Ana avait fait 58 morts et déplacé 130 000 personnes à Madagascar, en plus de frapper le Mozambique et le Malawi.

«Nous avons constaté un plus grand réchauffement des océans depuis quelques années. Ce changement des régimes climatiques mène habituellement à une augmentation des cyclones dans la partie sud-ouest, a dit le météorologue africain Evans Mukolwe.

«Les changements climatiques ont un impact sévère sur l’Afrique.»

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations Unies a mis en garde à la fin de l’année dernière contre la menace météorologique qui plane sur les îles africaines et les pays côtiers.

On prédisait des sécheresses fréquentes à Madagascar, mais aussi de puissants cyclones tropicaux. Cette alternance de sécheresses et de cyclones est exactement ce qui touche l’île de l’océan Indien depuis le début de l’année.

Des tempêtes tropicales ont matraqué l’est de Madagascar et sa capitale — Antananarivo, au centre de l’île — au moment même où la portion sud-est de l’île est frappée par sa pire sécheresse en 40 ans, selon le Programme alimentaire mondial. L’agence a demandé une aide alimentaire d’urgence pour 1,1 million de personnes dans la région de Fianarantsoa.

Plus de 50 grandes villes africaines sont exposées à des menaces climatiques graves associées au niveau des mers et à un réchauffement de l’atmosphère, selon le GIEC.

La hausse du niveau des mers, les ondes de tempête et les vagues aggraveront les inondations côtières et augmenteront le potentiel d’intrusion de l’eau salée dans les aquifères, prévient un rapport du GIEC.

La surface de l’océan Indien s’est davantage réchauffée de la moyenne mondiale, ce qui devrait se traduire par plus de cyclones et de sécheresses.