Magog: réouverture de la rue Principale Ouest qui était fermée depuis mai

MAGOG, Qc — La Ville de Magog annonce une réouverture provisoire à la circulation automobile de son artère principale du centre-ville, la rue Principale Ouest, à compter de midi ce vendredi jusqu’à lundi à 7h00. Il en sera de même la fin de semaine prochaine.

Une réouverture complète aura lieu le 29 novembre en après-midi, une semaine plus tôt que prévu.

La fermeture de la rue Principale Ouest depuis le mois de mai dernier a permis le remplacement des conduites d’eau potable et d’égout, la construction d’un réseau souterrain de conduits électriques et de télécommunications, le déplacement d’une conduite de gaz et la réfection des aménagements de surface.

La rue Principale Ouest est très fréquentée à l’année longue, notamment par les visiteurs qui fréquentent en hiver les lieux de villégiature du lac Memphrémagog et les centres de ski de la région, dont celui du Mont Orford.