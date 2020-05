Main-d’oeuvre dans les CHSLD cet été: François Legault accroît la pression

Le premier ministre François Legault, qui craint un manque de main-d’oeuvre dans les CHSLD cet été, accroît la pression sur un syndicat d’infirmières et le gouvernement fédéral.

C’est ce qu’il a laissé paraître vendredi, lors d’un point de presse à Joliette, alors qu’il abordait l’enjeu des vacances d’été pour le personnel de la santé.

Le premier ministre a rapporté des discussions compliquées avec la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente bon nombre d’infirmières.

En revanche, il a évoqué une entente avec la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en ce qui a trait aux vacances.

Ces deux syndicats ont accepté l’offre pour leurs membres de deux semaines de vacances continues d’ici la fin septembre, a déclaré M. Legault.

De son côté, la FIQ exigerait que ses membres puissent prendre trois semaines de vacances d’ici la fin septembre. «C’est mathématiquement impossible», a déclaré François Legault.

Par ailleurs, le chef du gouvernement québécois est revenu, vendredi, sur sa conversation de la veille avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Il a dit avoir senti une «plus grande ouverture» de la part de M. Trudeau quant à la demande du Québec de garder en poste les 1000 soldats de l’armée canadienne dans les CHSLD jusqu’au 15 septembre.

Les soldats travaillent actuellement sept jours sur sept, 12 heures par jour.

«J’ai été assez direct avec M. Trudeau et je lui ai demandé qu’est-ce qu’il y avait de plus urgent comme autres travaux», a relaté M. Legault.

Il a affirmé avoir suggéré au premier ministre canadien de donner aux soldats un horaire de travail réduit.

Sur les 1000 soldats à l’oeuvre en ce moment au Québec, M. Legault a déploré le fait que plusieurs travaillent à produire des rapports à l’extérieur des centres pour aînés.