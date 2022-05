Main-d’oeuvre: haussez les seuils d’immigration, répètent les associations patronales

À l’approche de la campagne électorale et alors que les difficultés de recrutement de travailleurs perdurent, des associations patronales pressent encore une fois le gouvernement Legault de hausser les seuils d’immigration et de rendre le travail plus intéressant, fiscalement, pour les personnes de 60 ans et plus.

Quatre associations d’employeurs — le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et Manufacturiers et exportateurs — ont rencontré les représentants des partis politiques québécois, jeudi, pour leur faire part de leurs préoccupations quant au problème de rareté de main-d’oeuvre. Elles ont ensuite rencontré la presse.

Le problème à la base, c’est le bassin de travailleurs qui n’est pas assez grand, a martelé Véronique Proulx, des Manufacturiers et exportateurs.

Critique envers le gouvernement, elle a soutenu que «les manufacturiers se sentent laissés à eux-mêmes» avec leurs problèmes de recrutement de main-d’oeuvre.

Pour le Conseil du patronat, il est clair que la solution au problème de recrutement passe par la hausse des seuils d’immigration. Il évoque un seuil de 80 000; Mme Proulx parle de 90 000.