Maine: maintenant des mouches noires tout l’été

PORTLAND, Maine — La saison des mouches noires semble maintenant durer plus longtemps que jamais dans le Maine, notamment en raison des changements climatiques et d’un accès plus facile à l’eau propre.

Les mouches noires sont de petits insectes qui se nourrissent parfois de sang humain et qui empoisonnent la vie des amateurs de plein air.

Jim Dill, un expert de l’Université du Maine, a dit au Bangor Daily News que, il y a quelques décennies, la saison des mouches noires dans cet État limitrophe du Québec et du Nouveau-Brunswick s’étirait seulement de la fin du mois de mai jusqu’aux premières semaines de juin.

Des experts disent que cela ne semble plus être le cas, et que la saison dure maintenant tout l’été. Cela est notamment attribuable au fait que les mouches ont besoin d’eau de bonne qualité pour se reproduire, ce que leur fournissent des décennies de protection de l’environnement, selon le Bangor Daily News.

M. Dill précise que la saison des mouches noires dure maintenant des premières belles journées jusqu’aux premiers gels. Différentes espèces sont actives à différents moments de l’été, a-t-il dit.