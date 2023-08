Maine: une femme de 87 ans nourrit un intrus affamé

Une femme de 87 ans originaire du Maine a courageusement repoussé un adolescent qui s’était introduit chez elle, puis l’a nourri parce qu’il lui a dit qu’il avait «terriblement faim»«.

Marjorie Perkins a expliqué s’être réveillée à 2 heures du matin, le 26 juillet, et avoir vu le jeune homme debout près de son lit. Il s’était débarrassé de sa chemise et de son pantalon et lui a dit qu’il allait la couper.

«Je me suis dit que s’il allait me couper, alors j’allais lui donner un coup de pied», a-t-elle déclaré.

Elle a mis ses chaussures et s’est défendue, plaçant une chaise entre eux alors qu’ils se bousculaient dans sa maison de Brunswick. L’intrus l’a frappée sur la joue et le front avant de changer de tactique et de se diriger vers la cuisine. Il a dit à Mme Perkins qu’il avait «terriblement faim».

Elle lui a donc donné une boîte de biscuits au beurre de cacahuète et au miel, deux boissons protéinées et deux mandarines.

Mme Perkins a composé le 911 avec son téléphone à cadran et a parlé à un répartiteur pendant que l’intrus ramassait son pantalon et partait. Il a laissé derrière lui un couteau, une chemise, des chaussures et une bouteille d’eau contenant de l’alcool.

Mme Perkins, qui est devenue une sorte de célébrité internationale depuis l’attaque, a assuré qu’elle se sentait toujours en sécurité dans la maison où elle habite depuis 42 ans, mais qu’elle s’inquiétait de la criminalité galopante. Selon elle, la situation semble s’être aggravée au cours des dernières années et les criminels ne craignent pas d’aller en prison.

«Je pense que notre système juridique s’est tout simplement effondré, a-t-elle dit. Les gens n’ont plus peur de rien. Ils pensent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent.»

La police a rapidement retrouvé l’adolescent et l’a inculpé de cambriolage, de menace criminelle, d’agression et de consommation d’alcool par un mineur, ont rapporté les médias. Les autorités n’ont pas révélé son identité en raison de son âge.