Maintien de la paix: la contribution canadienne frôle des creux historiques

OTTAWA — La contribution du Canada au maintien de la paix est de nouveau à un creux historique après la fin de sa mission au Mali.

Les données des Nations unies révèlent que le Canada comptait 41 policiers et militaires qui participaient à des opérations de maintien de la paix à la fin du mois de septembre.

Cela représentait une forte baisse par rapport aux 128 personnes en uniforme déployées dans les missions de l’ONU le mois précédent, alors que l’armée canadienne terminait sa mission d’un an au Mali.

De plus, ce n’est qu’une personne de plus que les 40 policiers et militaires que le Canada avait déployés dans des opérations de maintien de la paix en mai 2018, ce qui était considéré comme le plus faible nombre de policiers et militaires affectées au maintien de la paix depuis 1956.

Walter Dorn, un professeur au Collège des Forces canadiennes et l’un des principaux experts canadiens en maintien de la paix, a dit croire que ces chiffres indiquent que le gouvernement libéral fait preuve d’hypocrisie lorsqu’il s’agit de mettre de l’avant ses promesses en matière de maintien de la paix.

Il est également d’avis que l’incapacité du Canada à contribuer de façon plus importante à l’ONU nuira en fin de compte à sa candidature en vue d’obtenir un siège au Conseil de sécurité l’an prochain.