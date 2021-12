Maintien de la paix: la Corée du Sud attend les promesses du Canada

OTTAWA — L’ambassadeur de Corée du Sud au Canada a dit s’attendre à ce que le gouvernement fédéral fasse des promesses «ambitieuses» lorsque son pays accueillera un sommet majeur sur le maintien de la paix la semaine prochaine.

L’ambassadeur Keung Ryong Chang dit que les attentes sont fondées sur le soutien historique du Canada aux Nations unies et au maintien de la paix, et non sur une connaissance précise des plans d’Ottawa.

Les commentaires de M. Chang interviennent à la veille du sommet de Séoul qui doit commencer mardi prochain, où l’on s’attend à ce que les pays participants offrent des troupes et du matériel pour les missions de l’ONU.

Les États-Unis pressent le Canada de respecter sa promesse passée de fournir une force de réaction rapide de 200 soldats à l’ONU, comme le premier ministre Justin Trudeau s’était engagé à le faire pour la première fois en 2017.

Ils demandent également au Canada de se présenter au sommet avec un plan de déploiement d’unités médicales et de drones dans des missions de maintien de la paix

Les États-Unis ont fait ces demandes dans une lettre envoyée à Affaires mondiales Canada le mois dernier, dans laquelle ils ont demandé au gouvernement d’informer l’ONU et la Corée du Sud de ses engagements prévus d’ici le 12 novembre.

Des sources canadiennes et onusiennes affirment que le Canada n’a pas respecté ce délai.