Mairie de Brampton: Patrick Brown n’a pas encore décidé s’il se présentera

OTTAWA — Un porte-parole de Patrick Brown, candidat disqualifié à la direction du parti conservateur, a déclaré que celui-ci ne prendrait aucune décision concernant sa réélection en tant que maire de la région du Grand Toronto tant qu’il n’aurait pas eu le temps de parler avec ses amis et sa famille.

Chisholm Pothier dit que M. Brown a passé le week-end à assister à un festival multiculturel à Brampton, en Ontario, à environ 45 minutes de Toronto, et à célébrer la fête musulmane de l’Aïd al-Adha.

Pendant ce temps, les cinq candidats restants dans la course pour devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada ont fait des crêpes et ont salué leurs partisans au Stampede de Calgary, moins de deux mois avant le dépouillement des bulletins de vote et la désignation du gagnant.

M. Brown est entré dans la course sans démissionner de son poste de maire de Brampton et a précédemment déclaré qu’il envisagerait de se présenter à nouveau aux élections municipales d’octobre s’il pensait ne pas pouvoir gagner la course fédérale.

Il a jusqu’au 19 août pour s’inscrire comme candidat à la mairie, mais la position de M. Brown dans la course fédérale a radicalement changé la semaine dernière lorsque le comité d’organisation de la course à la direction du parti a voté pour l’expulser.

Les membres du comité l’ont évincé par 11 voix contre 6 pour une allégation selon laquelle il aurait enfreint les lois fédérales sur le financement des élections.

«Il ne prendra aucune décision tant qu’il n’aura pas eu le temps de consulter ses amis et sa famille», a écrit M. Pothier à propos des projets de M. Brown de briguer un second mandat à la mairie de Brampton.

M. Brown a déclaré que sa campagne n’avait rien fait de mal et souhaite faire appel. Il a embauché l’avocate renommée Marie Henein comme conseil.

Bien que le parti n’ait pas divulgué les détails de l’allégation, une organisatrice conservatrice de longue date s’est présentée la semaine dernière comme étant celle qui a dénoncé M. Brown au parti, alléguant qu’il était impliqué dans un arrangement qui lui a permis d’être payée par une entreprise privée pour travailler sur sa campagne.

La campagne de M. Brown a déclaré que la direction du parti conservateur avait refusé de divulguer tous les détails de l’allégation, ce qui rendait difficile la réponse, et a ajouté avoir proposé de rembourser l’argent versé à l’organisatrice en question. La campagne affirme qu’elle pensait que le travail de l’organisatrice était bénévole.

Depuis sa disqualification, M. Brown a également accusé le parti de l’avoir destitué pour favoriser le député de longue date de la région d’Ottawa, Pierre Poilievre, considéré comme son principal rival.

M. Poilievre et le parti ont rejeté son accusation.

Ian Brodie, président du comité d’organisation de la course à la direction qui a voté pour la destitution de M. Brown, a envoyé un courriel aux membres du parti vendredi dernier pour dire que M. Brown connaissait les allégations auxquelles il était confronté et que le parti devait agir, car il ne pouvait pas se permettre d’avoir un candidat faisant l’objet d’une enquête pour rupture de lois fédérales.