Mairie de Montréal: une chaude lutte entre Valérie Plante et Denis Coderre

MONTRÉAL — Difficile de prédire qui remportera la mairie de Montréal dimanche. Dans cette course, que plusieurs décrivent comme un match revanche, la lutte s’annonce serrée entre les deux principaux candidats, selon les derniers sondages qui les placent coude à coude.

Valérie Plante et Denis Coderre croisent de nouveau le fer. En 2017, Mme Plante avait causé la surprise et devenait la première mairesse de l’histoire de la métropole québécoise. Elle a été élue avec 51 % des voix contre 45 % pour M. Coderre.

Dans cette campagne-ci, la cheffe de Projet Montréal a dû défendre le bilan de son premier mandat marqué notamment par la pandémie. De son côté, Denis Coderre a annoncé son retour sur la scène politique au printemps en publiant un livre. De nouveau chef d’Ensemble Montréal, il s’est présenté comme un homme transformé depuis sa défaite.

Si le nombre d’indécis semblait encore élevé au regard de certains sondages, depuis deux semaines, les «opinions se cristallisaient de plus en plus» sur le terrain, a constaté Dominique Ollivier, candidate comme conseillère de ville pour Projet Montréal, dans le Vieux-Rosemont.

Celle qui pourrait devenir la présidente du comité exécutif, si son parti revient au pouvoir, estime que les Montréalais font face à deux choix «très, très, très différents».

«Je pense que les gens voient les différences de style et de leadership, mais aussi la différence de qualité de vie entre les deux administrations. Et c’est pour ça qu’ils vont voter dans un sens ou dans l’autre», analyse-t-elle en entrevue à La Presse Canadienne.

Durant son porte-à-porte de la fin de semaine dernière, elle dit que plusieurs ont reproché à M. Coderre un manque de transparence. Il faut dire que celui-ci venait de refuser de dévoiler ses revenus d’emploi des dernières années pour des raisons de «confidentialité», alors que Mme Plante avait rendu publique sa déclaration d’impôts de 2020.

Alors que la pression était de plus en plus grande, M. Coderre a finalement décidé de révéler, mercredi, la liste de ses clients et ses revenus qui se sont élevés autour de 458 000 $ l’an dernier.

La «surprise de la campagne»

Candidat d’Ensemble Montréal et ancien élu de Projet Montréal, Guillaume Lavoie note plutôt sur le terrain une critique à l’égard de l’administration Plante concernant son manque de consultation et de considération pour les opinions divergentes à la sienne.

Mais pour M. Lavoie, sa «surprise de la campagne» a été l’enjeu de la sécurité publique. «Je n’aurais jamais pensé qu’un jour les gens dans Villeray me disent; ‘là j’ai des craintes, j’ai peur’. (…) Montréal n’est pas aussi sécuritaire qu’avant», laisse tomber celui qui se présente à la mairie de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Son quartier, comme d’autres, a connu plusieurs épisodes de violence par arme à feu au cours des derniers mois. M. Coderre, qui veut faire de la sécurité sa priorité s’il est élu, promet notamment l’embauche de 250 policiers.

«La réponse légitime et immédiate à de la violence illégitime, ça s’appelle le SPVM (Service de police de la Ville de Montréal). (…) Ça prend aussi plus de gens sur le terrain. Il manque de policiers. Ce n’est pas la seule réponse, mais c’est la réponse essentielle», soutient M. Lavoie, coprésident de la plateforme électorale d’Ensemble Montréal.

Valérie Plante prévoit des investissements de 110 millions $ sur quatre ans pour, entre autres, assurer le financement du SPVM et reconduire les différentes escouades pour lutter contre les crimes impliquant des armes à feu. À quelques jours du vote, elle a aussi promis 250 policiers supplémentaires d’ici la fin de 2022.

«On n’est pas la ville où il y a le plus haut taux de criminalité dans les grandes villes canadiennes, mais on est déjà la ville où il y a le plus grand nombre de policiers», indique Mme Ollivier.

«Ce n’est pas comme si on tirait partout, partout», ajoute-t-elle.

Elle croit que la réponse pour améliorer la sécurité se trouve aussi dans les différents engagements de Projet Montréal qui permettent de lutter contre les inégalités.

L’accès à de l’habitation abordable en fait partie, mentionne-t-elle. Montréal étant frappée par une crise du logement, les formations politiques ont chacune promis la construction de milliers de logements abordables, sociaux ou étudiants, selon différents échéanciers.

Faire une ville bilingue

Dans cette course, un troisième candidat à la mairie fait également une promesse en ce sens, qu’il trouve «plus ambitieuse» que celles de ses adversaires. La plateforme de Balarama Holness suggère de «réaffecter des fonds du SPVM vers des investissements dans le logement social et abordable», de même que dans les services en santé et les infrastructures sportives.

Plutôt loin derrière dans les sondages, M. Holness, chef d’un nouveau parti, Mouvement Montréal, a cependant fait beaucoup parler de lui pour son idée de reconnaître officiellement Montréal comme ville bilingue.

«On pense que les services doivent être offerts dans les deux langues et que toutes entreprises doivent pouvoir opérer dans les deux langues. (…) Nous offrons une politique pour accommoder cette situation-là», soutient-il.

Ancien candidat défait de Projet Montréal en 2017, M. Holness déplore que cette proposition ait retenu trop l’attention des médias, alors qu’il s’agit d’«une politique parmi beaucoup d’autres» de son programme.

Si l’ancien joueur des Alouettes va chercher 14 % d’appuis chez les anglophones et 21 % chez les allophones, selon un récent sondage Léger-Journal de Montréal-Montreal Gazette, ce n’est pas seulement grâce à son engagement linguistique. Mais aussi pour l’ensemble de ses propositions comme en habitation et en environnement, estime-t-il.

En début de campagne, il s’est uni avec le parti Ralliement pour Montréal (RPM) et son chef Marc-Antoine Desjardins, qui est en faveur du statut francophone de la ville. Les deux candidats avaient proposé une consultation publique, suivie d’un référendum sur le statut linguistique de Montréal dans la seconde moitié d’un premier mandat.

À la suite de cette fusion, plusieurs candidats initialement chez RPM ont cependant décidé de quitter la formation, dont M. Desjardins. Ces retraits ont eu «zéro» impact sur sa campagne, estime M. Holness, qui espère faire élire 10 candidats à l’hôtel de ville.

Le camp de Denis Coderre a aussi connu quelques départs pour différentes raisons.

———

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.