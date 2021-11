Mairie de Québec: une course à cinq pour l’après-Labeaume

Après 14 ans de règne de Régis Labeaume sur Québec, une page de l’histoire politique de la ville se tournera dimanche soir. Cinq principaux candidats convoitent la mairie de la Vieille Capitale. Tous, ou presque, veulent marquer une certaine rupture avec l’ère Labeaume.

M. Labeaume a annoncé son retrait de la politique au printemps. Il a passé le flambeau de son parti à Marie-Josée Savard, une conseillère municipale qui a siégé au comité exécutif durant huit ans, notamment comme vice-présidente.

L’ancienne entrepreneure l’assume: elle se présente comme la candidate de la continuité. «J’ai été au centre de toutes les décisions dans les dernières années. Je suis très fière de ce bilan. La ville va bien», fait valoir Mme Savard à La Presse Canadienne.

Mais celle qui est favorite dans les sondages précise que son style sera différent de celui de son prédécesseur.

«Je suis une personne très conciliante, également avec une belle ouverture. Je dirais que j’ai un peu plus de patience que monsieur le maire», décrit-elle.

Ses adversaires croient que les électeurs veulent un changement de vision pour la ville. Le chef du nouveau parti Québec forte et fière, Bruno Marchand, veut se distancier de la gestion actuelle, notamment sur les plans du développement des quartiers, de l’environnement et de la transparence.

«On pense que le leadership du passé, ce n’est pas ce qui va nous permettre de trouver des solutions aux problèmes, aux enjeux du futur. Je pense qu’on a besoin pour la suite de marquer le pas sur plein d’éléments, en distanciation avec ce qui a été fait», soutient l’ancien président-directeur général de Centraide Québec Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.

Tramway contre métro léger

Chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, Jean-François Gosselin se distance grandement du projet de tramway, héritage important de Régis Labeaume. Il est le seul des candidats à la mairie à s’opposer à ce mode de transport en commun. Il propose plutôt un métro léger: 13,5 km en souterrain et 4,5 km de trambus.

Selon lui, ce projet serait moins coûteux que le tramway, qui demande le déplacement de plusieurs infrastructures et expropriations. La construction du métro léger se ferait avec un tunnelier, mentionne-t-il.

«Défaire la ville au complet sur 19,3 km pour ensuite la refaire, tout ça pour un tramway qui va circuler à 20 km/h, qui est la même vitesse que l’autobus présentement, il n’y a aucun gain pour le transport en commun. Nous, on dit qu’on va investir pour un tunnel et on va circuler à 40 km/h», détaille le chef de Québec 21, qui promet de tenir des consultations publiques pour concevoir le développement du métro léger.

Le projet de tramway s’est retrouvé dernièrement sur la sellette en raison d’une explosion de coûts – 600 M$ de plus que prévu pour s’élever environ à 4 milliards $ – mais aussi concernant le nombre d’arbres devant être abattus pour le passage de ce système de transport.

Au cours de la campagne électorale, des pressions ont été exercées sur Marie-Josée Savard pour que la Ville dévoile le nombre d’arbres qui seraient coupés en fonction de différents scénarios de circulation. Chose qui a été présentée à la fin octobre.

Le parti écologiste Transition Québec avait lancé une pétition pour que ces informations soient rendues publiques. Il souhaite que l’espace réservé à la voiture soit réduit pour préserver le maximum d’arbres.

Née en 2017, la formation politique «a réussi à changer la conversation au niveau municipal», estime sa cheffe, Jackie Smith.

«On est un parti écologiste et progressiste assumé. On a parlé de plein d’idées pour lutter contre les changements climatiques. Et ça a vraiment fait réagir nos adversaires», relate Mme Smith, qui croit pouvoir faire élire des candidats dans les districts centraux.

Son parti s’oppose farouchement au troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, tandis que Québec 21 se prononce en faveur.

De leur côté, Mme Savard et M. Marchandne se positionnent pas clairement, soutenant qu’il s’agit d’un projet du gouvernement Legault et qu’il doit donner davantage de détails pour évaluer les impacts

Un référendum sur les projets de transport

Démocratie Québec propose la construction d’un lien exclusivement réservé au transport en commun, soit un «métro sous-fluvial» comme entre Montréal et Longueuil.

Le chef du parti, Jean Rousseau, suggère même de soumettre son idée à un référendum, qui inclurait aussi le projet de tramway, dans le cadre de son premier mandat.

«Il faut en débattre. Les citoyens se sentent exclus de la conversation en lien avec le projet de tramway. Ils perdent confiance, le niveau d’acceptabilité sociale a fondu comme neige au soleil», soutient le conseiller municipal, élu en 2017.

Concernant la construction du tunnel Québec-Lévis, M. Rousseau déplore une vision autoroutière qui «va déverser 55 000 autos dans le centre-ville».

Aux yeux de M. Gosselin, la question de l’urne pour les électeurs de Québec le 7 novembre portera sur la poursuite ou non du projet de tramway.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.