Maîtrise du français: le patron de SNC-Lavalin reporte une allocution

MONTRÉAL — Le patron de SNC-Lavalin reporte une allocution prévue lundi prochain, disant vouloir s’assurer qu’elle contient «plus de français» pour mieux répondre aux attentes.

Ian Edwards évoque dans sa lettre au Cercle canadien de Montréal de «récents événements entourant la place accordée à la langue française au sein des entreprises».

Au début du mois, le président d’Air Canada, Michael Rousseau, a dû présenter des excuses publiques après avoir laissé entendre devant les journalistes qu’il n’avait pas le temps d’apprendre le français.

Lors d’une mêlée de presse en anglais, à Montréal, M. Rousseau s’était réjoui d’avoir pu travailler et vivre au Québec depuis plusieurs années sans devoir apprendre le français.

La classe politique québécoise avait rapidement condamné l’unilinguisme anglophone décomplexé du président d’Air Canada. La vice-première ministre fédérale Chrystia Freeland faisait de même quelques jours plus tard.

Dans la lettre de M. Edwards obtenue par La Presse Canadienne, le président et chef de la direction de SNC-Lavalin dit «souhaiter prendre le temps nécessaire pour mieux préparer ma présentation et m’assurer qu’elle contient plus de français, la langue officielle du Québec, pour mieux répondre aux attentes de l’ensemble de nos interlocuteurs».

La lettre est datée de jeudi et adressée au président du conseil d’administration du Cercle canadien de Montréal, Mac Perron, qui devait accueillir M. Edwards lundi pour une allocution.

Le patron de SNC-Lavalin dit reporter son engagement au Cercle canadien de Montréal au cours de la prochaine année.

«À la suite de mon arrivée au Québec en 2014, j’ai suivi des cours de français, avec des résultats mitigés. Plus récemment, à l’occasion d’une séance de notre conseil d’administration tenue à la fin du mois d’octobre, j’avais déjà pris l’engagement de mettre les efforts nécessaires pour suivre une formation linguistique au meilleur de mes capacités», affirme-t-il.

M. Edwards ajoute qu’au sein de l’entreprise, un comité de francisation «continue d’agir avec diligence en s’assurant de l’amélioration continue de nos façons de faire quant à la place et l’utilisation du français».

«Notre entreprise a opéré un changement de culture important au cours des 10 dernières années et cela est primordial dans la construction d’une entreprise de confiance prospère à laquelle le Québec et le Canada peuvent s’identifier», soutient-il.