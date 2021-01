Maladies professionnelles: Québec ouvert à ajouter des lésions psychologiques

QUÉBEC — Le gouvernement Legault est ouvert à ajouter des lésions psychologiques à la liste des maladies professionnelles admissibles à l’indemnisation.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a évoqué cette possibilité mercredi matin, à la commission parlementaire qui étudie le projet de loi 59, sa réforme de la santé et de la sécurité du travail.

Il répondait à une demande de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), le syndicat représentant les infirmières, qui comparaissait mercredi de façon virtuelle.

«J’ai énormément de sensibilité à cet égard», a-t-il déclaré.

«Est-ce que ce serait envisageable de donner un mandat spécifique au comité scientifique de se pencher sur les lésions psychologiques dans les environnements de travail comme les soins et la santé, ainsi que d’avoir un regard particulier sur les maladies plus spécifiques aux femmes?

La liste des maladies admises est déjà bonifiée dans le projet de réforme. Ainsi, on ajoutera une présomption pour le trouble de stress post-traumatique — mais pas pour l’épuisement professionnel — et neuf nouveaux cancers professionnels.

Rappelons que la loi actuelle n’a pas été révisée depuis 40 ans. Le projet de loi 59 vise à mettre l’accent sur la prévention afin de réduire les coûts d’indemnisation.

Les employeurs seraient divisés selon leur taille et entre niveaux de risque faible, modéré et élevé. Et, selon le cas, le nombre de mécanismes de prévention qui s’appliquent à eux variera.

Selon les données de la CNESST, les lésions psychologiques ont augmenté de 67 % au cours des 10 dernières années.

La CNESST a versé des prestations totalisant 2,22 milliards $ en 2018. Elle avait alors accepté 103 406 lésions professionnelles et enregistré 226 décès. Chaque jour, 251 travailleurs subissent un accident.