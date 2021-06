Malchance et mauvaise gestion au CHSLD Yvon-Brunet en temps de COVID-19

MONTRÉAL — Une semaine, 185 patients, une seule médecin. C’est l’expérience vécue par la Dre Isabelle Julien au CHSLD montréalais Yvon-Brunet au début du mois d’avril 2020, alors que nombre de ses collègues étaient malades. Son témoignage jeudi a eu lieu dans le cadre de l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel, sur les décès de personnes âgées et vulnérables en CHSLD lors de la première vague de COVID-19.

Seule médecin présente dans tout l’établissement pendant toute la première semaine d’avril, en pleine pandémie, elle s’est «promenée comme une balle de ping-pong» pour prodiguer des soins, alors que la maladie se propageait à la vitesse de l’éclair. «Le 4 avril, on avait neuf patients» atteints du coronavirus, s’est-elle souvenue. Deux jours plus tard, «il y en avait 46». Deux jours de plus et ils étaient «64 patients positifs et déjà cinq décès».

Sa tâche, «ça a été de sauver les meubles» et de donner le plus de dignité possible à ceux qui partaient. Malgré ses efforts, «il y a des gens qui sont décédés seuls». «Ils ne méritaient pas ça», a-t-elle affirmé, ajoutant avoir vécu beaucoup de «colère» et d’«incrédulité» en comprenant qu’un pays comme le Canada «n’a pas été capable d’éviter ça».

Mauvaise gestion

«C’est gros, un CIUSSS», a souligné la Dre Julien, qui s’est dite peu consultée dans la prise de décisions administratives, malgré son expertise et sa connaissance du terrain. «Il y a une culture de hiérarchisation qui est quand même très forte», a-t-elle expliqué.

Les CIUSSS ont été créés par le gouvernement libéral en 2015, avec la réforme du ministre de la Santé du ministre Gaétan Barrette. Ce sont d’énormes regroupements de divers établissements de santé, mis en place pour centraliser la gestion afin de réduire les dépenses.

Même depuis le début de sa carrière, en 2002, la Dre Julien dit avoir «toujours travaillé avec des collègues qui ont essayé fortement de participer au processus décisionnel et c’est très ardu». Elle-même s’est souvenue avoir «résisté à cette façon de travailler» à une certaine époque, avant de rentrer dans les rangs après avoir compris qu’elle «avait finalement peu de pouvoir sur la façon dont les choses allaient se dérouler».

Durant les audiences, elle s’est montrée dubitative par rapport à plusieurs directives qui avaient été imposées durant la première vague. Notamment, l’interdiction de porter un masque chirurgical lorsque le personnel n’était pas en contact direct avec un résidant infecté, en vigueur jusqu’au 3 avril. «J’ai assisté à des discussions à faire dresser les cheveux sur la tête entre des gestionnaires et des employés qui ont pris l’initiative d’apporter leurs propres masques», s’est-elle remémorée.

Elle-même avait «adopté un discours rassurant» et répété au personnel «qu’il fallait suivre les consignes des experts», afin de «préserver une certaine cohérence» en période de crise.

Pour l’avenir, elle a recommandé un modèle dit «de cogestion», qui donnerait «plus de flexibilité» au personnel sur le terrain pour s’adapter à la situation précise.

Malchance

Parmi les 17 CHSLD du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Yvon-Brunet a été le plus durement touché, avec 120 résidants infectés, dont 73 décès.

Ce bilan meurtrier, la Dre Julien l’attribue aussi en partie à la malchance. Yvon-Brunet a été l’un des premiers établissements infectés et le virus s’est répandu avant qu’une zone de quarantaine des malades ait été mise en place. La COVID-19, «une fois que c’est rentré à cette ampleur-là, ç’aurait été presque impossible» de la contenir.

Elle soupçonne aussi que «la charge virale ait pu faire la différence». Il s’agit de la quantité de virus avec laquelle une personne est infectée, ce qui détermine la gravité de la maladie. Comme plusieurs de ses patients sont morts «48 heures» après avoir été déclarés porteurs, il est selon elle très possible que la quantité de coronavirus transmise était très importante.

Le contexte de l’enquête

L’enquête de la coroner se penche sur les décès de personnes âgées ou vulnérables survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la pandémie de COVID-19, qui comptent pour la moitié des victimes de la première vague. Son objectif n’est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence pour personnes âgées ont été désignés comme échantillon. Un décès est examiné pour chaque établissement.

Les audiences de cette semaine portent sur la mort de M. Ephrem Joseph Grenier, le 12 avril 2020, au CHSLD Yvon-Brunet, à Montréal. Elles continueront jusqu’à jeudi. La semaine prochaine, l’enquête portera sur le CHSLD Sainte-Dorothée, à Laval. À la toute fin, un volet national sera aussi examiné.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.