Malgré des coupes, le soutien américain à l’Ukraine reste «inébranlable»

LONDRES — Le soutien américain à l’Ukraine reste «inébranlable», malgré l’annonce selon laquelle le budget provisoire adopté par le Congrès pour éviter l’arrêt temporaire des services du gouvernement fédéral n’inclura pas de nouveau soutien financier à Kyiv, a déclaré dimanche un responsable ukrainien.

Oleg Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, a déclaré qu’une cessation des opérations gouvernementales américaines aurait pu avoir un impact sur les programmes d’aide en cours, mais que le budget temporaire n’affecterait pas les milliards de dollars d’aide financière déjà promis par les législateurs de Washington.

«Le soutien à l’Ukraine reste inébranlable, tant au sein de l’administration américaine, des deux partis, au sein des chambres du Congrès américain et, plus important encore, parmi le peuple américain», a écrit M. Nikolenko sur les réseaux sociaux.

L’omission d’une aide supplémentaire à l’Ukraine dans le projet de loi de financement à court terme, qui vise à maintenir le gouvernement fédéral en fonction jusqu’au 17 novembre, a suscité des inquiétudes pour le pays qui dépend fortement du soutien occidental dans sa lutte contre l’invasion russe.

Division partisane

Il y a un peu plus d’une semaine, les législateurs ont rencontré au Capitole le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a cherché à leur assurer que son armée gagnait la guerre. Il avait aussi souligné qu’une aide supplémentaire serait cruciale pour poursuivre le combat.

Pourtant, un récent vote à la Chambre a mis en évidence un isolationnisme accru des États-Unis et une résistance croissante à fournir une aide supplémentaire à l’Ukraine alors que la guerre, qui en est maintenant à son 20e mois, se poursuit.

Signe d’une division partisane sur la question, près de la moitié des républicains de la Chambre ont voté pour supprimer 300 millions de dollars d’un projet de loi de dépenses de défense visant à former des soldats ukrainiens et à acheter des armes. La dépense a ensuite été approuvée séparément.

Écrivant sur Telegram, le député ukrainien Oleksiy Hontcharenko a déclaré dimanche que Kyiv devait adopter de nouvelles mesures pour recevoir le soutien continu des responsables américains et du grand public. Sans cela, a déclaré M. Hontcharenko, les Ukrainiens n’ont «pratiquement aucune chance» de se défendre.

L’élu a présenté une liste de propositions comprenant l’envoi permanent de délégués ukrainiens à Washington.

«Nous devons parler le langage de l’argent avec les États-Unis : comment les États-Unis bénéficieront-ils de la victoire de l’Ukraine ? Qu’obtiendront les États-Unis ? Qu’obtiendront les contribuables américains ?», a demandé Hontcharenko.

Pas de déploiement de soldats britanniques à court terme, dit Sunak

Le nouveau secrétaire britannique à la Défense a souligné son soutien à l’Ukraine, suggérant que la formation militaire britannique de soldats ukrainiens, qui a actuellement lieu dans des bases britanniques, pourrait se déplacer dans l’ouest du pays envahi.

Dans une entrevue accordée au Sunday Telegraph, Grant Shapps a déclaré qu’il était en discussion avec l’armée britannique pour «éventuellement rapprocher la formation et l’envoyer également en Ukraine».

Le premier ministre Rishi Sunak n’a pas tardé à écarter les spéculations sur un déploiement imminent de soldats britanniques en Ukraine. La suggestion de M. Shapps ne concernait pas «l’ici et maintenant», a déclaré M. Sunak aux journalistes, mais une possibilité «à long terme».

« Aucun soldat britannique ne sera envoyé combattre dans le conflit actuel. Ce n’est pas ce qui se passe », a déclaré M. Sunak.

Plus de 23 500 recrues ukrainiennes ont reçu une formation au combat dans des bases militaires à travers le Royaume-Uni depuis le début de 2022, recevant une formation sur des compétences telles que le maniement des armes et les premiers secours sur le champ de bataille. Plus tôt cette année, le gouvernement britannique s’est engagé à former 20 000 recrues supplémentaires.

Cette formation fait partie d’un programme plus large de soutien à l’Ukraine qui comprend une promesse de 2,3 milliards de livres (3,82 milliards de dollars canadiens) d’armes antichar, de systèmes de roquettes et d’autres matériels cette année.