Malgré la grève, trois casinos demeurent ouverts

MONTRÉAL — Malgré une grève de cinq jours décrétée par quelque 1700 travailleurs de la Société des casinos, les activités des casinos de Montréal, de Charlevoix et du Lac-Leamy sont maintenues, a fait savoir Loto-Québec.

Le Casino de Mont-Tremblant a dû fermer temporairement en raison du manque d’effectif. Il a toutefois pu rouvrir à 16h, jeudi.

Durant le conflit de travail, déclenché en début d’après-midi, tous les casinos seront en mesure d’accueillir leur clientèle du lundi au vendredi.

Certains services pourraient toutefois être offerts de façon limitée, a déclaré dans un communiqué la société d’État, qui invite les joueurs à consulter les sites web de chacun des casinos pour connaître les détails concernant ces mesures.

Les salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières demeureront ouverts selon les horaires habituels, a également indiqué Loto-Québec. Seul le centre d’appels ne sera pas en opération durant la grève.

Loto-Québec dit déplorer la décision du syndicat de déclencher une grève, «d’autant plus que deux offres monétaires globales et généreuses ont été déposées au cours des derniers mois».

«Ces offres permettent de faire face aux grands enjeux d’attraction, de rétention et au contexte économique. Rappelons que des ententes de principe concernant les volets normatif et monétaire ont été conclues localement dans les casinos en décembre dernier», fait valoir la société d’État dans son communiqué.

Dans un autre communiqué, l’Unité des travailleurs et des travailleuses de sécurité du Casino de Montréal, affiliée à la CSN, rappelle pour sa part que «le secteur des casinos et des salons de jeux a connu la meilleure année de son histoire».

« Loto-Québec et la Société des casinos font des profits extraordinaires cette année, mais refusent de revoir leurs offres salariales. C’est insultant pour les travailleurs et travailleuses qui portent le casino sur leur dos » a dénoncé Riccardo Scopelleti, président de l’unité syndicale, qui réclame une augmentation salariale équivalente à la hausse du coût de la vie plus 1 $ l’heure.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.