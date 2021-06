Malgré la pandémie, les Normands se souviennent toujours de leurs libérateurs

CARENTAN, France — Des applaudissements ont interrompu le silence afin de saluer Charles Shay, le seul vétéran à assister à une cérémonie qui s’est déroulée vendredi à Carentan pour commémorer le 77e anniversaire du Jour J.

En raison de la pandémie, de nombreux anciens combattants ou des membres des familles de soldats canadiens, britanniques et américains tombés au combat n’ont pu se rendre en France. Seuls quelques dignitaires ont reçu la permission de se déplacer sur place.

M. Shay vit maintenant en Normandie. Il était un jeune infirmier de l’armée américaine lorsqu’il a débarqué sur Omaha Beach, le 6 juin 1944. Il avait alors 19 ans. Aujourd’hui, il se souvient encore «des nombreux bons amis» qu’il a perdus sur le champ de bataille.

Vendredi, sous un soleil resplendissant, l’Autochtone originaire du Maine, est demeuré debout pendant que l’exécution des hymnes nationaux des pays alliés devant le monument commémorant de Carentan.

La prise de cette ville avait permis aux Alliés d’établir un front continu et d’assurer la poursuite du débarquement.

M. Shay, qui regrette que la pandémie «ait tout interrompu», sera sans doute le seul vétéran à participer à la cérémonie qui se déroulera dimanche au cimetière américain de Colleville-sur-Mer.

«Nous n’avons pas de visiteurs en France depuis deux ans maintenant. Et j’espère que ce sera bientôt fini», a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Cette présence solitaire de l’ancien infirmier est d’autant plus poignante que le nombre de vétérans ayant participé à cette bataille diminue. Par exemple, il ne reste plus qu’un seul vétéran de l’unité de commando française qui a rejoint les troupes américaines, britanniques, canadiennes et autres alliées pour prendre d’assaut les plages normandes.

La France envisage d’ouvrir ses frontières aux visiteurs vaccinés à compter de la semaine prochaine, mais ce sera trop tard pour l’anniversaire du Jour J. Ainsi, pour une deuxième année d’affilée, la plupart des commémorations publiques ont été annulées. Quelques cérémonies solennelles ont été maintenues, avec des dignitaires et quelques invités seulement.

Réunion des passionnés

Quelques Français et autres passionnés d’histoire de la Seconde Guerre mondiale des pays voisins se sont réunis en Normandie.

Au volant de jeeps restaurées, vêtus d’uniformes anciens ou mangeant joyeusement sur les terrasses des restaurants nouvellement rouvertes, ils contribuent à raviver l’atmosphère particulière des commémorations — et à garder vivant le souvenir du 6 juin 1944.

«En France, les gens qui se souviennent de ces hommes. Ils les ont gardés près de leur cœur, raconte M. Shay. Ils se souviennent de ce qu’ils ont fait pour eux. Et je pense que les Français n’oublieront jamais.»

Samedi matin, des dizaines de véhicules de la Seconde Guerre mondiale — motos, jeeps, camions — se sont rassemblés dans un champ à Colleville-Montgomery pour défiler sur les routes voisines le long de Sword Beach, où avaient débarqué des unités britanniques, au son d’un groupe de cornemuses.

Assise dans un vieux side-car, Audrey Ergas, vêtue d’un uniforme authentique comprenant un casque d’aviateur et des lunettes, raconte qu’elle vient chaque année en Normandie, à l’exception de l’année dernière.

« Nous voulions absolument venir. C’est un grand plaisir! Nous en avions besoin!, proclame cette résidente de Marseille. Nous avions peur de nous sentir un peu seuls, mais nous étions finalement heureux de faire même de petits rassemblements.»

Pascal Leclerc, un membre du groupe Remember Omaha Beach 44, partage cette joie.

«Cela nous a beaucoup manqué. C’est juste un plaisir, un bonheur de pouvoir rendre hommage à tous les vétérans. C’est l’objectif principal», dit-il.

Henri-Jean Renaud, âgé de 86 ans, se souvient du jour J comme si c’était hier. Il était alors un jeune garçon et se cachait dans sa maison familiale à Sainte-Mère-Eglise lorsque plus de 800 avions transportant des parachutistes américains ont survolé la ville tandis que des soldats allemands leur tiraient dessus avec des mitrailleuses.

Décrivant un «bruit incroyable» suivi d’un silence, il se souvient avoir traversé la place centrale de la ville dans la matinée du 6 juin. Il se souvient surtout d’avoir vu un parachutiste américain mort coincé dans un grand arbre qui se tient toujours près de l’église de la ville.

«Je suis venu ici des centaines de fois. La première chose que je fais est de regarder cet arbre, témoigne M. Renaud. C’est toujours à ce jeune homme auquel je pense. On lui a dit qu’il allait sauter en pleine nuit dans un pays qu’il ne connaissait pas. Il est mort et ses pieds n’ont jamais touché le sol [français], et ça m’a beaucoup ému.»

Plus de 12 000 soldats ont été enterrés temporairement à Sainte-Mère-Eglise pendant et après la bataille de Normandie, avant d’être transférés vers leur dernière demeure.

Dans les années qui ont suivi la guerre, les populations locales ont été autorisées à se rendre dans les cimetières. «Souvent, les gens avaient adopté une tombe parce qu’ils avaient vu un nom qui leur plaisait. Ils étaient un peu comme des amis, ajoute M. Renaud. Certains, surtout au début quand il n’y avait pas encore de cercueils, avaient été enterrés à même le sol», ajoute-t-il, la voix pleine d’émotion.

Au cours du 6 juin 1944, plus de 150 000 soldats alliés ont débarqué sur des plages portant le nom de code Omaha, Utah, Juno, Sword et Gold. La bataille de Normandie qui a suivi a hâté la défaite de l’Allemagne, survenue moins d’un an plus tard.

Pourtant, ce seul jour a coûté la vie à 4414 soldats alliés. Du côté allemand, les pertes se sont élevées à plusieurs milliers de soldats, tués ou blessés.