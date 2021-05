Mali: le président et le PM sont toujours détenus par des mutins de l’armée

BAMAKO, Mali — Le président intérimaire et le premier ministre du Mali demeuraient détenus au quartier général de l’armée mardi, quelques heures après un remaniement ministériel dont ont été exclus deux membres de la junte qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État il y a neuf mois.

L’Union africaine, les Nations unies, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO) et d’autres membres de la communauté internationale ont exigé la libération immédiate du président Bah N’Daw et du premier ministre Moctar Ouane, qui ont été emmenés à la base de Kati tard lundi.

Cette ville militaire se trouve à environ 15 kilomètres de la capitale et est l’ancien siège de la junte.

La communauté internationale a demandé qu’on laisse se poursuivre la transition politique au Mali.

«La communauté internationale rejette d’emblée tout geste de coercition, y compris les démissions forcées, a-t-on indiqué par voie de communiqué. Les gestes irréfléchis posés aujourd’hui risquent d’affaiblir l’engagement de la communauté internationale envers le Mali.»

Une délégation de la CÉDÉAO était attendue à Bamako sous peu.

L’armée n’a pas encore commenté. La capitale demeurait calme mardi. La télévision nationale a simplement rediffusé l’annonce officielle des nouveaux membres du gouvernement.

On se demande maintenant si le gouvernement intérimaire sera en mesure d’organiser des élections démocratiques d’ici le mois de février, tel que promis. La mission de paix onusienne au Mali coûte 1,2 milliard $ US par année.

Le président intérimaire et le premier ministre avaient été assermentés en septembre, après que la junte militaire eut cédé à la pression internationale et accepté de remettre le pouvoir à un gouvernement civil de transition.

La junte s’était emparée du pouvoir un mois plus tôt, quand des mutins avaient encerclé la maison du président Ibrahim Boubacar Keita et tiré des coups de semonce. M. Keita avait ensuite annoncé à la télévision être contraint de démissionner et ne pas vouloir être responsable d’une effusion de sang.

Les soldats ont ensuite promis, aussi à la télévision, un retour rapide au gouvernement civil, mais les événements des dernières heures font planer un doute.

Les arrestations sont survenues environ une heure après le dévoilement d’un nouveau cabinet dont étaient exclus le ministre de la Sécurité intérieure Modibo Kone et le ministre de la Défense Sadio Camara, deux partisans de la junte. Leur exclusion n’a pas été expliquée, mais elle pourrait témoigner de fissures grandissantes au sein du gouvernement transitoire.

L’instabilité qui règne au Mali depuis un an menace l’efficacité de la campagne militaire contre des djihadistes d’Al-Qaïda et de Daech dans le nord du pays.

La France et une force onusienne combattent les extrémistes depuis 2013, mais les rebelles continuent à attaquer des routes secondaires et des petites villes.