Maltraitance: 18 dossiers en analyse, dit Sonia Bélanger

QUÉBEC — La ministre des Aînés, Sonia Bélanger, affirme que 18 dossiers sont en analyse pour des sanctions pénales en lien avec des plaintes pour maltraitance. Également, quatre dossiers ont été transmis aux autorités policières.

«Après analyse et après enquête, il arrive que des plaintes puissent être retenues pour des sanctions pénales. Il peut arriver que des plaintes, par la suite, puissent être déposées au DPCP», a expliqué la ministre.

Mme Bélanger réagissait à un article de «La Presse» affirmant que les plaintes pour maltraitance envers les personnes âgées ou handicapées avaient bondi de 120 % en un an.

La ministre a rappelé que les sanctions pénales n’étaient pas une fin en soi.

«Ce qui est le plus important pour nous, c’est la prévention, c’est la formation de notre personnel, l’accompagnement dans le processus des plaintes. On veut que les plaintes arrêtent», a indiqué la ministre.

Tout en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’une bonne nouvelle de voir ces cas de maltraitance, Mme Bélanger se réjouit des efforts qui ont été faits pour accompagner les personnes concernées à porter plainte.

«Ça me sécurise d’une certaine façon, car je me dis que ç’a porté fruit. Les gens se reconnaissent davantage lorsqu’ils subissent de la maltraitance et ils sont capables d’en parler», a-t-elle affirmé.

Mme Bélanger a affirmé que les personnes qui subissent de la maltraitance ne veulent pas nécessairement que leur situation se retrouve au niveau des enquêtes judiciaires. «Ce qu’ils veulent, c’est que les situations arrêtent.»