Mandats de grève fortement appuyés par quelque 3000 syndiqués du CN

MONTRÉAL — Des travailleurs de la Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien National, (CN) ont soutenu des votes de grève alors que des négociations entre leurs représentants syndicaux et l’employeur entrent dans une phase finale pour le renouvellement du contrat de travail d’environ 3000 employés au Canada.

Le syndicat Unifor a annoncé dimanche que les travailleurs de la section locale 100 ont appuyé à 98 % le mandat de grève, tandis que ceux du Conseil 4000 ont l’ont appuyé à 97 %.

Une autre série de pourparlers doit avoir lieu la semaine prochaine.

Unifor affirme avoir rompu les pourparlers avec le CN le mois dernier et lancé le vote de grève en demandant à la compagnie ferroviaire de retirer les concessions demandées. Selon le syndicat, ces concessions comprennent la perte des droits à congés accumulés, la suppression du consentement à la retraite anticipée à l’âge de 55 ans et un régime d’avantages sociaux qui n’étend pas la couverture et obligerait les travailleurs à payer pour des services tels que les soins dentaires.

Le CN affirme que sa dernière offre comprend une augmentation nette des salaires et des avantages sociaux.

L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, ne prévoit pas que ses opérations soient touchées si les travailleurs, y compris le personnel de bureau et les mécaniciens, entreprennent une action syndicale.

Entreprise citée dans cette dépêche: Compagnie des Chemins de fer nationaux du Canada (TSX:CNR)