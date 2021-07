Mandy Gull-Masty devient la première femme élue grande cheffe de la Nation crie

CHISASIBI, Qc — Mandy Gull-Masty est devenue la première femme à être élue grande cheffe de la Nation crie du Québec.

Mme Gull-Masty a remporté 64 % des voix lors du second tour des élections qui s’est tenu jeudi, battant Pakesso Mukash, qui a obtenu 34 %.

Mme Gull-Masty, qui avait été élue grande cheffe adjointe en 2017, avait obtenu 46,6 % des voix au premier tour des élections, qui s’est tenu le 14 juillet, devant le chef sortant Abel Bosum, qui avait obtenu 29,5 % du vote.

M. Bosum a abandonné après le premier tour, laissant Mme Gull-Masty disputer le second tour contre M. Mukash, un musicien et militant, qui avait reçu 24 % des voix au premier tour.

Mme Gull-Masty a fait campagne avec une plateforme visant à améliorer la transparence et l’imputabilité et à créer un plan financier solide pour la Nation crie, formée de plus de 18 000 personnes dans le nord du Québec.

Sa victoire fait suite à d’autres premières pour les leaders féminines autochtones ce mois-ci, alors que RoseAnne Archibald a été élue cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations et que Kahsennenhawe Sky-Deer est devenue grande cheffe de la communauté mohawk de Kahnawake.

Cet article a été produit avec l’aide financière des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.