Manif pour le climat: Trudeau, Blanchet et May y seront, Scheer n’y sera pas

OTTAWA — Au risque de se faire chahuter pour son choix d’achat d’un oléoduc, le chef libéral Justin Trudeau sera de la manifestation sur les changements climatiques, vendredi à Montréal.

Des milliers de personnes sont attendues à cette marche pour réclamer que les gouvernements posent des actions concrètes face à l’urgence climatique. Celle qui est devenue la passionaria de cette cause, la jeune Greta Thunberg, participera à la manifestation dans les rues de Montréal.

À Sudbury jeudi matin, M. Trudeau a annoncé son intention d’être là et il a prêté certaines intentions aux manifestants.

«Ça fait plusieurs semaines maintenant que des jeunes et des gens (…) marchent dans les rues pour souligner le besoin de prendre des actions réelles et concrètes pour contrer les changements climatiques et protéger notre environnement et créer de la croissance économique pour l’avenir», a-t-il supposé.

Le discours de Greta Thunberg dénonce plutôt l’obsession de la croissance économique qui, selon elle, met en péril l’avenir de l’humanité.

Les leaders du Bloc québécois et du Parti vert ont déjà annoncé leur participation à la manifestation. Elizabeth May est arrivée en train à Montréal. Yves-François Blanchet prévoyait prendre le métro pour se rendre à la marche vendredi matin.

Andrew Scheer, lui, n’a aucune intention de participer à ce mouvement. Il sera à Vancouver, vendredi, a-t-il dit, occupé par d’autres activités de sa campagne électorale.

Le chef conservateur était à Montréal jeudi matin. Avant qu’il ne puisse prendre la parole, il s’est fait interpeller par quelqu’un qui lui reprochait son amour des énergies fossiles et des pipelines.

Une fois le chahuteur éjecté de la salle, M. Scheer a annoncé que s’il est élu premier ministre, il lancerait une enquête judiciaire sur l’affaire SNC-Lavalin. Il ne voyait pas comme un faux pas son choix de lieu pour cette annonce – Montréal où les électeurs n’ont pas perçu cette affaire comme un gros scandale et se sont plutôt inquiétés pour les emplois de la firme.

«Je sais que les Québécois sont fatigués de servir d’excuse aux scandales de Justin Trudeau», a-t-il dit en anglais.

Les conservateurs reprochent au gouvernement Trudeau d’avoir cherché à éviter un procès à SNC-Lavalin, accusé d’avoir versé des pots-de-vin en Libye. Si l’entreprise est reconnue coupable, il lui sera interdit d’obtenir des contrats du gouvernement fédéral pendant 10 ans.

Par ailleurs, le Bloc québécois s’est engagé jeudi à déposer un projet de loi pour que le vote et les services publics fédéraux soient offerts et reçus à visage découvert.

De passage à Drummondville, le chef Yves-François Blanchet a déclaré que recevoir des services, prêter serment et voter à visage découvert constituent des «enjeux de sécurité et de rigueur dans la prestation de services par l’État».

La loi québécoise sur la laïcité précise que les services de l’État québécois doivent être offerts et reçus à visage découvert.

Les bloquistes tentent ainsi de relancer ce débat qui a embêté les autres partis fédéraux aux premiers jours de la campagne électorale, alors que le premier ministre François Legault a réclamé que tous les chefs s’engagent à ne pas participer à la contestation devant les tribunaux de la loi québécoise.