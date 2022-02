Manifestation à Québec: la fête de vendredi soir est annulée

QUÉBEC — À Québec, la fête prévue près de l’Assemblée nationale vendredi soir par les manifestants contre les mesures sanitaires a été annulée.

À la veille de la manifestation du «convoi de la liberté», les organisateurs avaient donné rendez-vous aux manifestants devant le parlement à Québec pour de «l’ambiance et de l’animation» à 17h et une fête avec «DJ On-X» à 19h.

Vers 18h, un homme qui supervisait le montage d’une scène près de la fontaine de Tourny a expliqué à La Presse Canadienne que la fête de vendredi soir n’aurait pas lieu.

À une famille qui s’était déplacée avec des enfants, l’homme qui arborait un «F*** Legault» sur son manteau, a dit:

«Le maire a tout gâché ça, revenez demain et emmenez vos enfants, il va y avoir une course de toutous et des jeux».

En début de soirée, une quinzaine de personnes étaient rassemblées devant l’Assemblée nationale. Quelques mètres plus loin, trois camions de la Ville de Québec bloquaient le chemin sur l’avenue Honoré-Mercier et une vingtaine de policiers étaient sur les lieux.

En soirée, le bureau du maire a expliqué à La Presse Canadienne que les organisateurs du «convoi de la liberté» avaient l’autorisation de faire «une manifestation», mais pas un spectacle.

« Il peut y avoir une scène pour des discours ou des prestations, mais c’est encadré par les policiers et ils doivent respecter le cadre légal établi par la police», a précisé l’attaché de presse Thomas Gaudreault.

Vers 19h vendredi soir, les organisateurs n’avaient toujours pas fait de demande officielle pour un «événement festif». Une manifestation de camions est prévue tout le week-end près de l’Assemblée nationale.

Selon la programmation partagée sur les réseaux sociaux du deuxième «convoi de la liberté», de l’animation, des spectacles musicaux et des séances de méditation sont à l’horaire pendant le week-end, donnant des airs de festival aux manifestations prévues.

Marie-Chantal Toupin annonce qu’elle chantera

En fin d’après-midi vendredi, la chanteuse Marie-Chantal Toupin a annoncé sa présence.

«Avec qu’est-ce qui se passe à Ottawa, on a décidé de changer de cap, on s’en va vers Québec militer, donc, on va aller chanter là-bas», a indiqué la chanteuse dans une vidéo. «Je le fais pour nos enfants, mais j’en ai pas, la gang, il faut se réunir et gagner ce qui se passe en ce moment, c’est la révolution du petit Canada, du petit Québec, je le fais pour vous, arrêtez de chialer, joignez-vous à nous, ça va être tellement débile», a ajouté Marie-Chantal Toupin.

Pas d’alcool ni de spectacle

Mercredi, le maire Bruno Marchand avait annoncé l’adoption par son comité exécutif de deux amendements aux règlements municipaux afin d’éviter des débordements lors de cette manifestation anti-mesures sanitaires.

La Ville de Québec a donné davantage de pouvoirs à son chef de police et interdit notamment de nouveau la consommation d’alcool dans les lieux publics.

«Très peu» de désagrément avait été rapporté en lien avec l’utilisation d’appareils de cuisson ou de la consommation d’alcool lors des manifestations au début du mois.

La modification vise notamment à éviter tout problème ultérieur, avait mentionné M. Marchand. Cette modification permettra au corps policier d’apporter, avant ou pendant les manifestations, les «bonnes actions en fonction de quelles sont les intentions ou non des manifestants», avait expliqué M. Marchand en conférence de presse.

«Il pourrait annoncer au préalable qu’il limite la circulation à des endroits, qu’il ferme telle ou telle rue, a-t-il donné en exemple. C’est la légitimité du corps de police de le faire en fonction de l’analyse qu’il fait et de la prévisibilité qu’il veut donner à ses interventions pour la manifestation.»

M. Marchand avait mentionné qu’un permis est nécessaire pour organiser un festival et que sans autorisation un événement peut être considéré comme illégal.