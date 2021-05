Manifestation contre le confinement en Alberta : la GRC distribue des contraventions

MIRROR, Alb. — La GRC a distribué des contraventions aux manifestants qui quittaient un rassemblement contre les mesures sanitaires devant un café du centre de l’Alberta samedi, après la fermeture de l’établissement par des responsables de la santé plus tôt dans la semaine.

Malgré une pluie battante et une injonction préventive du tribunal, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Whistle Stop Café dans le hameau de Mirror, en Alberta, pour la manifestation «Save Alberta Campout Protest».

Les manifestants se sont présentés pour soutenir le propriétaire du café Chris Scott et contester les ordonnances de santé publique destinées à freiner la propagation de la COVID-19.

Un porte-parole de la GRC a déclaré que les agents avaient pris les trois premières heures de la manifestation pour informer les manifestants sur la réglementation concernant la pandémie et les informer qu’ils contrevenaient à l’injonction.

«Il y a eu une décision à un moment donné de commencer à mettre en place l’application de la loi», a déclaré le caporal Troy Savinkoff. «C’était vers 16 heures».

Troy Savinkoff a déclaré que la police fournira un bilan sur le nombre de personnes ayant reçu une contravention plus tard samedi.

Mercredi, la santé publique a déclaré avoir fermé le café après avoir reçu plus de 400 plaintes concernant l’entreprise depuis janvier. Les autorités sanitaires ont déclaré que le café devait rester fermé jusqu’à ce que Chris Scott puisse démontrer sa capacité à se conformer aux restrictions sanitaires.

Les services de santé de l’Alberta ont déclaré, après avoir entendu parler de l’intention de faire une manifestation, que le gouvernement provincial intenterait une action en justice qui permettrait aux agents de la GRC d’utiliser une force raisonnable pour arrêter toute personne qui contreviendrait aux ordres de santé publique lors du rassemblement.

Mais cela n’a pas empêché des manifestants sans masque de se rassembler pour applaudir lorsque Chris Scott s’est tenu sur une scène et les a encouragés à se battre pour leur liberté.

«J’ai été accusé de beaucoup de choses à ce sujet. Ils pensent que c’est une question d’argent. Ils pensent que c’est une question de popularité. Je m’en fiche», a déclaré Chris Scott à la foule.

«Je ne suis pas d’accord avec quelqu’un qui me dit quoi faire de mon corps ou comment gagner mon revenu.»

Chris Scott a ensuite demandé à la foule de suivre les règles sanitaires lors du rassemblement en raison de l’injonction.

Trois heures plus tard, des agents de la GRC munis de caméras corporelles ont commencé à distribuer des contraventions en vertu de la Loi sur la santé publique à ceux qui quittaient le secteur pour avoir participé au rassemblement illégal.

Le week-end dernier, des centaines de personnes se sont rassemblées près de Bowden, également dans le centre de l’Alberta, pour un rodéo de protestation sans masque «No More Lockdowns».

Quelques jours plus tard, le premier ministre avait annoncé des restrictions plus strictes et a doublé les amendes pour les contrevenants.