Manifestation de juifs contre un concert de Roger Waters à Francfort

BERLIN — Des groupes juifs, des politiciens et une alliance d’organismes de la société civile ont tenu une cérémonie commémorative et un rassemblement de protestation contre un concert de Roger Waters à Francfort, en Allemagne, dimanche.

Ils accusent le cofondateur de Pink Floyd d’antisémitisme, une allégation qu’il nie.

Waters a attiré leur colère pour son soutien au mouvement BDS, qui appelle au boycottage et aux sanctions contre Israël.

Les autorités de Francfort avaient d’abord essayé d’empêcher le concert, mais Roger Waters a contesté ce mouvement avec succès devant un tribunal local.

Le concert s’est déroulé dans la Festhalle de la ville où, en novembre 1938, plus de 2700 juifs ont été rassemblés par les nazis, battus et maltraités, puis déportés dans des camps de concentration.

«Dans ce contexte historique, le concert n’aurait jamais dû avoir lieu, sous aucun prétexte», a lancé Sacha Stawski, qui est membre de la communauté juive de Francfort et responsable du groupe Honestly Concerned, qui a participé à l’organisation de la manifestation.

«C’est très frustrant» que le concert se déroule comme prévu, même si les responsables de Francfort et beaucoup d’autres personnes ont essayé de l’empêcher, a renchéri Elio Adler, le chef du groupe juif WerteInitiative.

«Ses paroles et ses images répandent la haine des Juifs et s’inscrivent dans une tendance qui consiste à normaliser la haine d’Israël sous la protection de la liberté de parole ou d’art», a ajouté M. Adler.

La semaine dernière, la police de Berlin a indiqué avoir ouvert une enquête sur Roger Waters en raison d’un déguisement que le cofondateur de Pink Floyd portait lorsqu’il a joué dans la capitale allemande au début du mois.

Des images sur les médias sociaux ont montré l’artiste tirant une fausse mitraillette alors qu’il était vêtu d’un long manteau noir avec un brassard rouge. La police a confirmé qu’une enquête a été ouverte sur des soupçons voulant que le contexte du costume puisse constituer une glorification, justification ou approbation de la règle nazie et donc un trouble de la paix publique.

Waters a rejeté ces accusations dans une déclaration sur Facebook et Instagram, affirmant que «les éléments de ma performance qui ont été remis en question sont très clairement une déclaration en opposition au fascisme, à l’injustice et au sectarisme sous toutes ses formes».

Il a affirmé que «les tentatives de présenter ces éléments comme quelque chose d’autre sont malhonnêtes et politiquement motivées».

Pendant la manifestation de dimanche, qui a eu lieu devant la salle de concert avant le début du spectacle de Waters, les manifestants ont lu à haute voix les noms de 600 Juifs qui ont été rassemblés à la Festhalle le 9 novembre 1939, la soi-disant Kristallnacht — La Nuit de cristal — lorsque les nazis terrorisaient les juifs en Allemagne et en Autriche.

Une prière commune judéo-chrétienne a aussi été prononcée pour les victimes de la terreur nazie à Francfort. En outre, les militants ont distribué des dépliants aux amateurs de concertos et agité des drapeaux israéliens.

Parmi les quelque 400 manifestants, certains ont brandi des drapeaux israéliens. D’autres ont plutôt porté des banderoles affichant des slogans comme «Israël, nous sommes avec toi» ou «Roger Waters, on souhaite que tu ne sois pas ici», en référence à la célèbre chanson de Pink Floyd «Wish You Were Were».

Des manifestants se sont aussi rassemblés contre un concert de Roger Waters à Munich plus tôt ce mois-ci, après que le conseil municipal a dit qu’il avait exploré les possibilités d’interdire la représentation, mais conclu qu’il n’était pas légalement possible d’annuler un contrat avec l’organisateur.

L’année dernière, la ville polonaise de Cracovie a annulé les concerts de Roger Waters en raison de sa position favorable envers la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.