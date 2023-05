Manifestation en Espagne contre un projet d’élevage de pieuvres pour la consommation

MADRID — Les défenseurs des droits des animaux se sont réunis dimanche à Madrid pour protester contre les projets de construction d’une entreprise d’élevage de pieuvres en Espagne. Les manifestants déploraient notamment qu’il n’y ait pas de lois dans le pays, voire dans l’Union européenne (UE) pour garantir le bien-être des animaux en captivité.

L’installation qui vise à élever des poulpes à grande échelle en captivité devrait être prête l’année prochaine dans les îles Canaries, un archipel espagnol situé dans l’océan Atlantique.

Quelques dizaines de personnes sont venues exprimer leurs préoccupations concernant ce projet qui prévoit de confiner trois millions de pieuvres dans des mares, malgré le fait que ces créatures soient des prédateurs solitaires dans leur habitat naturel.

«C’est comme emprisonner des tigres ensemble. Ils s’attaqueront les uns aux autres et tenteront également de s’échapper en raison de leur intelligence et de leur habileté», a déclaré Jaime Poasada, porte-parole de la manifestation organisée par diverses organisations de protection des animaux.

Les pieuvres élevées en captivité se comporteront différemment des poulpes sauvages, a pour sa part indiqué Nova Pescanova, l’entreprise de fruits de mer qui fait la promotion de ce type d’élevage. Depuis 2018, l’entreprise mène un projet-pilote dans une installation de recherche dans le nord de l’Espagne, où elle a réussi à élever cinq générations de céphalopodes nées en captivité.

«Il n’est pas possible de cultiver des espèces (animales) dans l’Union européenne sans respecter leurs conditions de bien-être. C’est la norme, et notre groupe ne fait que se conformer aux directives et aux lois», a affirmé Roberto Romero, directeur de l’aquaculture de la multinationale.

Étant donné que la demande pour la consommation de poulpes a augmenté, l’élevage de poulpes est considéré comme un premier pas vers une production alimentaire durable.

La pieuvre est un aliment de base dans le régime méditerranéen, particulièrement populaire en Espagne et en Italie, bien que tous deux importent la plupart de la pieuvre qu’ils consomment. Récemment, la demande mondiale pour ce mets délicat a augmenté, avec des pays comme les États-Unis qui ont enregistré une augmentation de 23 % des importations et la Chine qui a connu une hausse de 73 % entre 2016 et 2018, selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.