Manifestation et pancartes: des messages variés et colorés pour les décideurs

MONTRÉAL — La marche pour le climat de vendredi à Montréal s’est avérée colorée, enthousiaste et bruyante, avec de nombreuses personnes déguisées, des échassiers, des marionnettes géantes et même un très long pipeline en pièces détachées paradé pour dénoncer le projet de gazoduc GNL.

Avec un aussi grand nombre de participants, il fallait s’attendre à une variété de pancartes dont les auteurs cherchaient à rivaliser d’ingéniosité.

Si d’innombrables messages portaient sur l’avenir des jeunes et de la planète, La Presse canadienne en a relevé quelques originales tant en français qu’en anglais.

– Les dinosaures aussi croyaient avoir du temps

– Les calottes sont cuites

– N’oubliez pas de recycler vos pancartes

– Il n’y a pas de plan B (et sa variante: Il n’y a pas de planète B, très populaires dans les deux langues)

– Pourquoi irions-nous à l’école si personne n’écoute les gens éduqués?

– Si on pouvait fuir, nos dirigeants seraient-ils toujours là?

– J’aime les bonhommes de neige. Sauvons-les!

– Il ne faut pas perdre le Nord

– The chaud must not go on (bilingue celle-là)

– Penser le changement et non changer le pansement

– Si le climat était une banque, on l’aurait déjà sauvé

– Terrien, sans Terre, t’es rien

– Le Titanic se serait rendu en 2019

– L’humain ne court pas à sa perte. Il y va en char

– Anéanti l’environnement sera si à polluer vous continuez (inspiré par Yoda)

– Aux arbres citoyens

– C’est la ménopause ou ça devient chaud ici?

– Quand je serai grand je veux être… vivant

– Sauvons le ski de fond (avec une photo d’Alex Harvey)

– Il faut sauver 7 milliards de tatas

– Le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans

En anglais:

– This planet is getting hotter than my imaginary boyfriend

– How dare you (reprise des mots de Greta Thunberg, vue à plusieurs reprises)

– Go fact yourself

– Did you buy the planet dinner before you f**ed it?

– It’s so bad even introverts are here

– Compost the rich

– Science not silence

– Keep the Earth clean. It’s not Uranus

– Run forest run

– Winter is not coming

– Keep Canada cold

– The wrong Amazon is burning