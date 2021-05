Manifestation pour le français au Québec: le projet de loi 96 jugé «insuffisant»

MONTRÉAL — Une centaine de manifestants se sont rassemblés vendredi soir dans le parc du Mont-Royal à l’occasion d’une marche pour la protection de la langue française organisée par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB) et le Mouvement des jeunes souverainistes (MJS).

Le projet de loi 96 du gouvernement caquiste, qui vise à réformer la Charte de la langue française, est jugé insuffisant par les manifestants.

«La réforme déposée ne va pas assez loin», a déclaré la présidente de la SSJB, Marie-Anne Alepin. Pour elle, cela revient à «remettre le problème dans les mains de prochaines générations», alors que «la seule et unique façon de protéger la langue française, ça passe par l’indépendance».

«C’est comme si le bateau coulait et qu’on essayait de le réparer avec des mains et des “Scott Towels”, tandis que le problème c’est le bateau en tant que tel», a dit Jacques Martin, un militant du MJS présent à l’événement et qui considère, lui aussi, que les mesures proposées par le gouvernement sont surtout «cosmétiques».

Le projet de loi 96 prévoit amender la section québécoise de la Constitution canadienne pour y inclure la reconnaissance du Québec en tant que nation, dont le français est la seule langue officielle. Si elle est adoptée, cette réforme limitera aussi l’accès aux cégeps anglophones, étendra les dispositions de la loi 101 aux entreprises de 25 employés et plus et accordera plus de pouvoir à l’Office québécois de la langue française.

Présence politique

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, présent à l’événement, considère lui aussi que ces mesures ne sont «pas mauvaises», mais il ajoute qu’elles «ne sont pas proportionnelles aux causes du déclin» de la langue. Il a réclamé, entre autres, «l’exigence du français pour les immigrants économiques» et l’application de «la loi 101 aux cégeps».

La manifestation, à laquelle ont pris part des gens de tous âges, s’est déroulée dans une ambiance calme, sous l’oeil du Service de police de la Ville de Montréal. Une dizaine de membres de Jeunesse patriote communiste, l’aile jeunesse du Parti communiste du Québec, étaient présents et agitaient plusieurs drapeaux, dont celui du Front de libération du Québec.

La plupart des participants portaient un masque et respectaient les mesures de distanciation physique.

Selon les données du recensement de 2016 de Statistique Canada, 6 % des habitants du Québec ne parlent pas français. À Montréal, ce taux s’élève à 13 %. C’est 13 % des Québécois qui n’utilisent pas la langue française au travail, et 18 % à la maison.