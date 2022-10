Manifestations à Ottawa: témoignages attendus de la police d’Ottawa et de l’OPP

OTTAWA — Ce sera au tour des représentants du Service de police d’Ottawa et de la Police provinciale de l’Ontario à témoigner ce jeudi dans le cadre de l’enquête publique qui examine le recours à la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral.

Ces personnes devraient témoigner de leurs difficultés à maîtriser les manifestations du «Convoi de la liberté», qui ont paralysé la capitale fédérale l’hiver dernier.

Patricia Ferguson, chef adjointe par intérim de la police d’Ottawa, et le surintendant de la Police provinciale de l’Ontario, Craig Abrams, doivent comparaître.

On s’attend à ce que Mme Ferguson informe la commission des défis et des disputes internes au sein du Service de police d’Ottawa pendant la présence du «Convoi de la liberté» et de leurs impacts sur les efforts de maintien de l’ordre dans la ville.

Il est aussi prévu que M. Abrams fournisse une vision franche des opérations policières pendant les manifestations, et un aperçu de la façon dont les différents corps policiers interagissaient entre eux.

Des documents déposés à la commission démontrent que les services de renseignements avaient pourtant averti les autorités que les manifestants étaient préparés à rester «longtemps» dans la capitale après leur arrivée le 28 janvier 2022.

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a déclaré le recours, sans précédent, à la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février dernier, accordant ainsi à la police des pouvoirs temporaires extraordinaires pour tenter d’évacuer les manifestants qui occupaient les rues du centre-ville à l’extérieur de la Colline du Parlement.