Manifestations antivaccins: le gouvernement du Québec déposera un projet de loi jeudi

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec déposera jeudi un projet de loi visant à encadrer les manifestations antivaccins près des écoles, garderies, hôpitaux et cliniques de vaccination.

Le projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale par la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Dans un message publié tôt jeudi sur sa page Facebook, le premier ministre François Legault a dit comprendre qu’il est délicat de restreindre le droit de manifester, mais que «franchement, il y a des limites».

Il affirme vouloir épargner les enfants, les personnes malades et les travailleurs du réseau de la santé.

«Ce qui est peut-être le plus choquant pour moi, c’est d’imaginer ce que nos infirmières doivent ressentir en voyant ça. Ces femmes et ces hommes-là se donnent corps et âme depuis des mois pour soigner les malades de la COVID malgré des conditions de travail très difficiles», écrit M. Legault.

Il souligne que depuis plusieurs semaines, une bonne partie des malades se retrouvant à l’hôpital ont refusé le vaccin et que des infirmières doivent maintenant voir, en sortant de leur lieu de travail, des manifestants leur crier que le vaccin ne fonctionne pas.

«Ce n’est pas vrai qu’on va accepter ça. Au moment où on manque cruellement d’infirmières dans notre réseau de la santé, on ne peut pas laisser une poignée de radicaux leur rendre la vie encore plus difficile», dit M. Legault.

Le premier ministre demande la collaboration de l’ensemble des députés pour que le projet de loi soit adopté rapidement.

Mercredi, les trois partis d’opposition se sont dits prêts à collaborer avec le gouvernement pour adopter de toute urgence une mesure d’exception, quelle qu’elle soit.

Depuis la rentrée scolaire, des manifestations ont eu lieu aux abords d’écoles primaires et secondaires à Montréal; des manifestants ont été aperçus en train d’intimider et de filmer des enfants.