Manifs et couvre-feu: des jeunes accumulent les contraventions

MONTRÉAL — Parmi les récalcitrants qui ont défié le couvre-feu pour un deuxième soir d’affilée lundi à Montréal, certains, parfois mineurs, en sont à leur deuxième, troisième et même quatrième contravention pour avoir violé le décret sanitaire.

Ils affirment malgré tout qu’ils continueront de braver les règles.

Ils étaient moins nombreux que la veille à protester contre le couvre-feu, lundi soir, au centre-ville de Montréal.

Parmi eux, deux amies de 15 et 16 ans qui manifestaient sur la rue Saint-Catherine Ouest.

«On manifestait et là, les policiers nous ont pognés», a candidement expliqué l’une d’entre elles à La Presse Canadienne en montrant sa contravention.

«Ça fait un an qu’on est chez nous comme des prisonnières, maintenant c’est l’été, on veut notre liberté!» a-t-elle fait valoir en ajoutant qu’elle continuera de défier le couvre-feu «chaque jour».

Les deux adolescentes ont également reçu une contravention la veille alors qu’elles participaient aux manifestations dans le Vieux-Montréal, où des dommages ont été causés par des casseurs.

Étudiantes au secondaire, elles n’ont pas d’emploi et ont l’intention de contester les amendes.

«Le policier a appelé ma mère déjà, je crois qu’elle est fâchée, mais je m’en fout, je me bats pour mes droits et je n’ai pas d’argent de toute façon» a lancé la plus jeune avant d’entrer dans le métro sous l’œil de deux policiers qui leur avaient ordonné de rentrer à la maison.

Quelques minutes plus tard, toujours sur la rue Saint-Catherine, un policier réprimande une jeune femme parce qu’elle lui a donné une fausse identité.

La jeune femme, à qui sera remis un constat d’infraction pour ne pas avoir respecté le couvre-feu, explique à l’agent qu’elle n’aime pas son vrai nom et tente en vain de faire valoir «qu’elle a le droit de choisir le nom qui lui plait».

Le policier garde son calme, et lorsqu’il découvre sa véritable identité, il s’étonne à voix haute:

«C’est ta quatrième contravention pour ne pas avoir respecté le couvre-feu!».

La récidiviste, qui a indiqué à La Presse Canadienne qu’elle avait 19 ans et qu’elle s’appelait Sabrina, manifestait, elle aussi, pour un deuxième soir de suite au centre-ville.

Elle doit maintenant payer 6000 $ d’amendes et affirme qu’elle n’a pas d’emploi.

«Ça sert à absolument rien le couvre-feu parce que je vais voir mes amis quand même, mais si je dois payer, je paierai et j’apprendrai de mes erreurs», a-t-elle expliqué, accompagnée de son amie, qui elle, en était à sa troisième contravention de 1 500 $.

Au même moment, de l’autre côté de la rue, un groupe de jeunes hommes observent les policiers distribuer des contraventions.

Ils discutent et enchaînent les cigarettes depuis au moins une heure et ne sont visiblement pas en train de travailler.

L’un d’entre eux explique à La Presse Canadienne qu’ils ont tous une attestation remplie et signée par leur employeur pour justifier leur sortie.

«On est plus intelligent qu’eux» lance je jeune homme, tout sourire, en pointant un groupe qui se fait interpeller par des policiers.

Si certains des jeunes qui se trouvaient sur la rue Saint-Catherine après le couvre-feu lundi soir laissent croire qu’ils utilisent à mauvais escient des attestations pour éviter des contraventions, d’autres, au contraire, affirment être en droit de circuler, mais n’ont pas le document requis.

C’est le cas de Nasser, un jeune homme qui déambulait seul lorsque La Presse Canadienne l’a interrogé.

Les policiers lui ont remis une contravention, mais il jure qu’il ne faisait que rentrer chez lui après avoir terminé son quart de travail dans un restaurant.

«Je rentre du boulot et j’habite dans le secteur, mais j’ai oublié mon attestation», a-t-il indiqué avant d’ajouter qu’il contestera le constat d’infraction de 1 500 $.

Depuis dimanche, le couvre-feu est passé de 21h30 à 20h sur l’île de Montréal et à Laval, jusqu’à nouvel ordre.

Les jeunes de 14 ans et plus sont passibles de recevoir une amende de 500 $ alors que l’amende minimale est de 1000 $ pour les adultes.