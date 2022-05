Manitoba: d’autres précipitations de pluie sont attendues pendant toute la semaine

WINNIPEG — Au Manitoba, les autorités ont à l’œil un autre système de précipitations qui pourrait s’amener dans le sud de la province plus tard cette semaine, l’une des régions les plus affectées par les inondations printanières.

La dépression météorologique pourrait déverser de 20 à 50 millimètres de pluie dans la région d’ici vendredi. Pour la région de Winnipeg, Environnement Canada prévoyait d’ailleurs mardi matin de la pluie jusqu’à la fin de la semaine.

Au sud de Winnipeg, l’eau de la rivière Rouge a commencé à se retirer des terres, mais de nombreux secteurs ressemblent encore à un vaste lac qui couvre des terres agricoles et des routes.

Dans l’ouest du Manitoba, en particulier dans la région de Parkland, les crues soudaines causées par les fortes pluies de la semaine dernière combinées à la fonte des neiges ont recouvert les routes et endommagé des ponts et des ponceaux.

En début de semaine, une dépression provenant de l’État américain du Colorado a inondé l’ouest du Manitoba et l’est de la Saskatchewan en larguant près de 75 millimètres de pluie. Certains secteurs plus en altitude ont reçu plus de 125 millimètres.

Dimanche soir, le chef de la gestion des urgences au Manitoba, Johanu Botha, a indiqué que près de 2500 personnes dans la province étaient évacuées de chez elles en raison des inondations, dont un peu moins de 2000 résidents de Premières Nations.