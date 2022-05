Manitoba: menace de vagues de 1,5 mètre de haut dans les principaux lacs du sud

WINNIPEG — Le ministre de l’Infrastructure du Manitoba, Doyle Piwniuk, prévient qu’une puissante dépression météorologique provenant de l’État américain du Colorado pourrait créer dans la province des vagues de plus de 1,5 mètre de haut sur les rives des lacs du sud du Manitoba.

Le ministre Piwniuk précise que les lacs Winnipeg, Manitoba, Dauphin et Winnipegosis pourraient être touchés.

Environnement Canada prévoit qu’une bande d’averses et d’orages se déplacera du sud au cours des prochains jours et déversera entre 30 et 75 millimètres de pluie. De plus, des rafales de vent pourraient souffler jusqu’à 100 kilomètres à l’heure.

Le gouvernement du Manitoba n’a pas encore émis d’ordres d’évacuation, mais le ministre Piwniuk affirme que les résidents ont été avertis de prendre des précautions et de rester en sécurité.

Lundi, un ordre d’évacuation et de fermeture du parc provincial Whiteshell, dans l’est du Manitoba, est entré en vigueur, trois jours après que la province ait ordonné l’évacuation de la zone du lac Betula. Dans le secteur du parc Whiteshell, les niveaux d’eau ont presque égalé ou dépassé les records historiques datant de plus de 70 ans.

Ces conditions climatiques font suite aux fortes chutes de neige tombées au cours de l’hiver dans le centre et le sud du Manitoba, puis par une succession de tempêtes printanières en quelques semaines, qui ont provoqué des inondations dans plusieurs secteurs. Environ 30 municipalités et communautés autochtones ont dû déclarer l’état d’urgence sur leur territoire.

Il y a une dizaine de jours, la rivière Rouge, entre la frontière des États-Unis et Winnipeg, s’est transformée en lac dans certaines régions, inondant les terres agricoles et les routes, y compris la route principale entre Winnipeg et le Dakota du Nord.

Entre-temps, de nombreux agriculteurs du Manitoba et de l’est de la Saskatchewan craignent pour leurs récoltes, n’ayant pu accéder convenablement à leurs terres en raison des inondations et de l’excès d’humidité.