Manitoba: une autre collision a eu lieu au même endroit où 17 personnes sont mortes

NORTH CYPRESS-LANGFORD — Une collision impliquant plusieurs véhicules est survenue lundi à la même intersection où un accident de minibus a coûté la vie à 17 personnes à la mi-juin dans le sud-ouest du Manitoba.

Selon les informations fournies par la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la collision est survenue vers 16 h 45 lundi à l’intersection de la route 1 et de la route 5 dans la municipalité rurale de North Cypress-Langford, à l’ouest de Winnipeg.

Il s’agit du même endroit où un minibus transportant des personnes âgées de la région de Dauphin a percuté un semi-remorque le 15 juin.

Lundi, trois personnes ont subi des blessures graves et ont dû être transportées vers des centres hospitaliers.

«Selon l’enquête initiale, une camionnette qui roulait en direction sud sur la route 5 s’est engagée dans l’intersection de la route 1, entrant en collision avec un véhicule utilitaire sport qui roulait en direction est. En raison de la collision entre les deux véhicules, ceux‑ci ont traversé la route, où ils sont entrés en collision avec un troisième véhicule immobilisé à un panneau d’arrêt sur la route 5, au sud de la route 1», a expliqué la GRC dans un communiqué.

Le corps policier fédéral a indiqué que la route 1 est partiellement fermée pour des raisons de sécurité et pour permettre à ses enquêteurs d’effectuer leur analyse de la scène.

La GRC a reconnu que le fait qu’une autre collision se soit produite au même endroit où a eu lieu l’accident mortel du 15 juin peut être «extrêmement troublant pour certaines personnes».

«L’enquête n’en est qu’à ses débuts. Nous devons accomplir notre travail dans le but de confirmer des renseignements et de déterminer ce qui s’est passé. Nous diffuserons des mises à jour dès que possible. Nous sommons toute personne choquée par cet incident d’obtenir le soutien approprié», a souligné par écrit l’inspecteur Lee Fortin, du district de l’Ouest de la GRC.

Le 15 juin, les personnes âgées se trouvaient dans le minibus pour se rendre au casino de Carberry, dans le sud-ouest du Manitoba, lorsque l’autobus a heurté le camion semi-remorque. Les 25 personnes à bord du bus, dont le chauffeur, étaient originaires de Dauphin et des environs.