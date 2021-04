Manoir Liverpool: 75 % des employés manquants lors de la 1ère vague de COVID-19

MONTRÉAL — Le Manoir Liverpool, actuellement visé par l’enquête de la coroner, avait perdu 75 % de ses employés durant la première vague de COVID-19, ont relaté des témoins aux audiences publiques.

Le chaos a été décrit jeudi par celle qui était alors coordonnatrice des soins au Manoir Liverpool au printemps dernier.

«Ça a été la panique totale.» Des employés de l’équipe de soins se sont «sauvés» de la résidence et certains ont refusé d’entrer au travail par peur de contracter la COVID-19. D’autres ont été retirés du milieu par la Santé publique car ils présentaient des symptômes ou avaient été en contact avec des personnes infectées.

«J’ai perdu 75 % de mon personnel en quelques jours.»

La coroner Géhane Kamel enquête sur les décès survenus durant la première vague de la pandémie dans les CHSLD et autres résidences pour aînés ou personnes vulnérables du Québec. Huit résidences seront examinées lors des audiences publiques et un décès a été choisi par lieu d’hébergement pour aller plus en profondeur. Au Manoir Liverpool, c’est le dossier de Jacques Levesque qui a été retenu pour enquête.

Le manque «criant» d’employés a été décrié pour faire face à la pandémie, mais aussi une structure organisationnelle déficiente, où les gestionnaires n’avaient pas de tâches ni de responsabilités claires.

Les problèmes ne leur étaient pas rapportés: par exemple, après la mort de M. Levesque, la coordonnatrice n’a été informée des circonstances de sa mort — il se serait étouffé — que lorsqu’elle a reçu une visite des policiers.

Aucune rétroaction n’aurait été faite au sujet de ce décès avec les employés pour revoir les façons de faire, a relevé la coroner.

Des failles au niveau des soins — beaucoup d’erreurs de médicaments — ont été relevées, tout comme des lacunes au niveau de la prévention des infections.

Les employés étaient encadrés, mais dès qu’on tournait le dos, certains passaient d’une zone rouge à une zone verte, sans changer de jaquettes de protection, a notamment relaté la coordonnatrice.

«Ça a participé à la contamination de la résidence», juge-t-elle.

Le recours aux agences de placement a ainsi été inévitable, a-t-elle rapporté, mais les employés réguliers étaient très réticents envers ceux envoyés en renfort, car ils étaient surtout des immigrants.

Et comme ces derniers étaient mal reçus par le personnel du Manoir, ils ne voulaient plus venir, a expliqué la femme.

Devant les difficultés qui s’empilaient, elle a demandé à sa patronne de sonner l’alarme auprès du CISSS de Chaudière-Appalaches, qui a envoyé du personnel au Manoir.

Cela a aidé considérablement, mais n’a pas tout réglé, juge la coordonnatrice. «On nous a dit de cacher des choses au CISSS.»

Le contexte de l’enquête publique

Approximativement la moitié des décès causés par la COVID-19 au Québec lors de la première vague se sont produits dans des résidences pour personnes âgées et vulnérables, a rappelé à plus d’une reprise Me Kamel.

Cet exercice de l’enquête publique est donc nécessaire afin de mieux comprendre les facteurs ayant contribué à faire de ces aînés les principales victimes collatérales de la COVID, estime-t-elle.

Elle a rappelé que les enquêtes du coroner ne visent pas à trouver des responsables pour ces décès, mais plutôt à formuler des recommandations pour en éviter d’autres dans le futur.

La première résidence évaluée lors des audiences fut le CHSLD des Moulins de Terrebonne. Six autres milieux d’hébergement seront ensuite examinés.