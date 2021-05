Manque de participants pour les essais cliniques d’un vaccin canadien à Halifax

HALIFAX — Un vaccin contre la COVID-19 fabriqué au Canada et actuellement en cours d’essais cliniques à Halifax a du mal à recruter suffisamment de participants, alors que les taux de vaccination augmentent en Nouvelle-Écosse.

Le Centre canadien de vaccinologie de l’Université Dalhousie tente d’achever la deuxième étape de l’essai de phase 1 pour un vaccin développé par Entos Pharmaceuticals, basé à Edmonton, mais dit qu’il est difficile de trouver des volontaires, car de plus en plus de personnes se font déjà vacciner.

Le directeur du centre, le Dr Scott Halperin, a déclaré que l’on recherche une dizaine de participants supplémentaires âgés de 18 à 55 ans, qui n’ont pas encore été vaccinés et qui n’ont pas été exposés au virus. Ils sont nécessaires pour terminer la phase initiale de l’essai, qui requiert un total de 36 participants.

Dans une entrevue, mercredi, le Dr Halperin a déclaré que le recrutement restait un défi, d’autant plus que la province a annoncé une accélération du déploiement de ses vaccins cette semaine, avec des plans pour administrer des secondes doses deux à quatre semaines plus tôt que prévu initialement.

Il a également fait remarquer que les taux de vaccination ne feront qu’augmenter maintenant que le vaccin est offert en Nouvelle-Écosse aux personnes de 20 ans et plus.

«Le programme de déploiement du vaccin est en avance sur le calendrier, ce qui signifie qu’il y a moins de personnes qui seraient admissibles à un essai clinique», a déclaré le Dr Halperin. «On compte un nombre décroissant de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées.»

John Lewis, PDG d’Entos, a expliqué en entrevue que l’achèvement de la phase 1 est la «porte d’entrée» vers un développement clinique plus poussé du vaccin.

«De toute évidence, si nous ne sommes pas en mesure de recruter ces patients, nous déplacerons probablement l’essai dans un autre pays», a admis M. Lewis. «Cela pourrait retarder considérablement le développement de ce vaccin.»

Il a dit que dans l’état actuel des choses, la phase 2 de l’essai devra être menée à l’extérieur du Canada, car elle nécessite environ 600 participants.

Le vaccin Covigenix VAX-001 est basé sur l’ADN et est semblable aux vaccins à ARNm développés par Pfizer-BioNTech et Moderna.

M. Lewis a cependant précisé que le produit de son entreprise était une injection unique et n’avait pas besoin d’être stocké aux températures plus basses requises par les autres vaccins, ce qui faciliterait le déploiement dans les zones rurales, en particulier dans les pays en développement.

La première étape achevée de l’essai d’Halifax consistait à administrer une faible dose du vaccin pour en évaluer l’innocuité, tandis que la deuxième étape vise à administrer une dose intermédiaire pour une évaluation similaire. Les deux stades comprennent également un groupe témoin placebo.

M. Lewis a déclaré qu’il y avait des considérations éthiques compte tenu de la disponibilité du vaccin et des risques de contracter le virus. Alors que l’étude d’un an a besoin que les gens restent impliqués pendant au moins 42 jours pour collecter des données fiables, il a noté que les participants peuvent se retirer à tout moment et demander s’ils ont reçu un placebo ou un vaccin. Dans les deux cas, ils peuvent alors chercher un vaccin approuvé.

Et même si les participants ne peuvent pas être payés pour participer à des essais cliniques, ils peuvent être remboursés pour leurs dépenses, et M. Lewis a indiqué que son entreprise offrait aux participants à l’essai d’Halifax un chèque-cadeau de 50 $ à titre d’encouragement.

«Nous espérons obtenir de jeunes adultes en bonne santé dont le risque global de COVID-19 est très faible et qui veulent contribuer à obtenir une solution fabriquée au Canada», a déclaré M. Lewis.

Le Dr Halperin, qui n’a pas de lien avec Entos, a déclaré que le rôle du centre de vaccinologie était de présenter les avantages et les inconvénients de la participation aux personnes susceptibles d’être intéressées, ajoutant qu’à ce stade, il s’agissait simplement de demander de l’aide pour le développement de vaccins supplémentaires.

Il a dit que le développement d’un vaccin canadien est important parce qu’il offrirait au pays des options, surtout s’il est déterminé qu’une vaccination supplémentaire sera nécessaire à un moment donné.

«Je pense qu’il est très important, non seulement pour ce fabricant de vaccins mais pour d’autres, de poursuivre le processus pour mettre plus de vaccins sur le marché», a-t-il déclaré. «Nous ne sommes pas à ce point là dans le monde, et tant que nous ne sommes pas à ce point là dans le monde, le Canada continuera d’être à risque.»

En ce qui concerne les essais cliniques de plus grande envergure, le Dr Halperin a déclaré que les entreprises devront se tourner vers l’étranger en raison des taux de vaccination élevés parmi les personnes plus âgées au Canada.

«On ne serait pas en mesure de faire un essai clinique de grande envergure, et en particulier avec tous les groupes d’âge», a-t-il déclaré. «Vous ne pouvez pas faire ça au Canada maintenant.»