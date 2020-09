Manuvie annonce une assurance voyage qui tient compte de la COVID-19

TORONTO — La Société Financière Manuvie s’apprête à offrir une assurance voyage liée à la COVID-19 aux Canadiens qui effectuent des voyages internationaux et nationaux.

Le régime d’assurance, qui devrait être disponible à compter d’octobre, fournira une couverture médicale d’urgence qui comprend le coronavirus et les affections associées. Il offrira également une couverture liée aux interruptions de voyage ou aux annulations en cas de quarantaine, a précisé mercredi Manuvie dans un communiqué.

La nouvelle «assurance voyage pandémie» comprend les pays faisant l’objet d’un avis aux voyageurs de niveau 3, qui met en garde contre les voyages non essentiels et que le Canada a émis pour tous les pays.

Le plus grand assureur du pays imite certaines entreprises de moindre taille en offrant une assurance voyage médicale qui couvre la COVID-19, notamment l’Association canadienne des Croix bleue en Ontario et au Québec. Les interruptions de voyage ne sont pas couvertes par les plans de Croix bleue.

Le régime de Manuvie comprend une couverture médicale d’urgence allant jusqu’à 200 000 $ pour la COVID-19 et les affections connexes après un résultat de test positif, ainsi que le transport aérien d’urgence pour le retour à la maison.

Il couvre également les frais médicaux d’urgence allant jusqu’à 5 millions $ pour les problèmes de santé non liés au coronavirus, et les coûts quotidiens liés à une quarantaine allant jusqu’à 150 $ par personne ou 300 $ par famille pendant un maximum de deux semaines.

Les polices d’assurance voyage de base ne couvrent généralement pas les pandémies ou la peur de tomber malade, les exclusions virales faisant partie de divers régimes d’assurance depuis l’épidémie de SRAS.

Les plans comportent souvent une liste très précise de motifs d’annulation couverts, comme la perte d’un emploi ou un attentat terroriste.

«Cette pandémie a eu des conséquences remarquables sur le quotidien des Canadiens, et à Manuvie, notre priorité absolue demeure la santé et la sécurité de nos clients, de nos employés, de nos partenaires et de nos collectivités. Cette assurance voyage spécialisée est conçue pour protéger ce qui vous tient le plus à cœur», a affirmé le chef de l’assurance chez Manuvie, Alex Lucas, dans un communiqué.

Entreprise dans cette dépêche: (TSX:MFC)