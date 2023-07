Marc Miller critique la décision du Manitoba de ne pas fouiller la décharge

Le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones reproche au gouvernement du Manitoba de faire obstacle à la recherche des restes de deux femmes autochtones assassinées qui se trouveraient dans un site d’enfouissement, alors que d’autres affirment que la bataille juridictionnelle laisse les familles des victimes et la Ville de Winnipeg dans l’incertitude.

«Nous sommes prêts à jouer un rôle, un rôle très important dans cette affaire», a déclaré Marc Miller mercredi lors de l’assemblée générale de l’Assemblée des Premières Nations à Halifax.

«Mais la réalité de notre travail est que le gouvernement du Canada ne peut pas nationaliser la décharge ou le système d’élimination des déchets de la ville de Winnipeg.»

Des dizaines de manifestants ont bloqué la route principale du site d’enfouissement du chemin Brady, demandant que l’on procède à des recherches dans une autre décharge située au nord de Winnipeg, appelée Prairie Green, où l’on pense que les restes de deux femmes ont été jetés l’année dernière.

La barricade a débuté la semaine dernière après que Heather Stefanson, première ministre du Manitoba, a déclaré que la province ne soutiendrait pas la recherche de Prairie Green, en s’appuyant sur une étude qui indiquait qu’elle pourrait coûter 184 millions $, présenter des risques pour la sécurité et ne pas avoir de garantie de succès.

Mme Stefanson a maintenu sa décision mercredi.

La province ne s’opposera pas à une fouille si le gouvernement fédéral en soutient une avec des garanties suffisantes, a déclaré le cabinet de la première ministre.

«Il est temps que le gouvernement fédéral fasse preuve de leadership et de clarté», a déclaré le cabinet dans un communiqué mercredi.

«Tout le monde attend du gouvernement fédéral qu’il prenne une décision.»

Une affaire «traitée sans ménagement»

Le ministre Miller a déclaré que la décision du gouvernement progressiste-conservateur de Mme Stefanson de ne pas effectuer de recherches sur la décharge rendait «logistiquement impossible» la prise d’une décision cet été.

«Cette affaire a été traitée sans ménagement, très franchement», a déclaré M. Miller.

L’Assemblée des chefs du Manitoba, qui représente 62 Premières Nations, a qualifié de décourageante l’inaction de la province.

La cheffe Kyra Wilson a indiqué dans un communiqué que tous les niveaux de gouvernement «doivent intervenir et soutenir les efforts de recherche pour que ces femmes et leurs communautés puissent tourner la page et obtenir justice».

De son côté, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a déclaré qu’il s’était entretenu avec le ministre Miller mercredi après-midi et qu’il avait demandé au gouvernement fédéral d’être clair sur la voie à suivre.

Les familles sont coincées entre deux niveaux de gouvernement qui ne s’entendent pas sur les prochaines étapes, comme la Ville de Winnipeg, a précisé M. Gillingham dans une déclaration.

Le site d’enfouissement privé où auraient lieu les recherches, Prairie Green, se trouve dans une municipalité rurale au nord de la capitale manitobaine et ne relève pas de la juridiction de Winnipeg. En revanche, la décharge du chemin Brady, au sud de la ville, qui fait l’objet d’un blocus depuis près d’une semaine, est utilisée et exploitée par Winnipeg.

Un responsable de la Ville a déclaré en début de semaine que la manifestation empêchait les travaux d’entretien et que la Ville risquait d’enfreindre sa licence environnementale.

«Les familles ont besoin d’une indication claire de la voie à suivre», a déclaré le maire Gillingham.

«La Ville a besoin d’une solution à la protestation au chemin Brady. Et l’ensemble de la communauté a besoin que les hauts responsables du gouvernement parviennent à un accord sur cette question.»

En cour jeudi

La Ville a déposé mardi une requête auprès de la Cour du Banc du Roi afin d’obtenir l’expulsion des manifestants de la décharge du chemin Brady Road. La cour doit entendre la demande jeudi.

Jeremy Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de quatre femmes.

Les dépouilles de Morgan Harris et de Marcedes Myran se trouveraient dans la décharge privée de Prairie Green.

Skibicki a également été inculpé pour la mort de Rebecca Contois, dont les restes ont été retrouvés l’année dernière au chemin Brady, et d’une femme non identifiée que les dirigeants autochtones appellent Buffalo Woman, dont les restes n’ont pas été retrouvés.

L’étude financée par le gouvernement fédéral sur la possibilité d’effectuer des recherches a mis en garde contre les risques liés à l’exposition à des produits chimiques toxiques et à l’amiante. Elle indique également que le fait de renoncer à une recherche pourrait être préjudiciable aux familles de ces femmes.

M. Miller a souligné que Mme Stefanson avait raison de noter qu’il y avait des problèmes de santé et de sécurité. Toutefois, le ministre a indiqué que des décharges avaient déjà été fouillées et que des projets d’assainissement avaient été menés à bien dans des mines.

«Nous sommes ici aujourd’hui prêts à travailler avec notre partenaire du gouvernement du Manitoba, mais ils ne sont pas là, et c’est malheureux.»

— Avec des informations de Steve Lambert à Winnipeg, Colette Derworiz à Calgary et Stephanie Taylor à Ottawa.