Marc Ranger prend sa retraite du SCFP, le plus grand syndicat de la FTQ

MONTRÉAL — Le directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, Marc Ranger, prend sa retraite et quitte la plus grande centrale syndicale du Québec.

Avec ses 122 000 membres, tant dans le secteur public que le secteur privé, le SCFP est le plus grand des syndicats affiliés à la FTQ.

Marc Ranger aura mené des dossiers particulièrement difficiles et médiatisés dans sa carrière de 23 ans au SCFP.

Négociateur chevronné, c’est lui qui a été le dernier négociateur de la FTQ pour le secteur public, qui ont porté fruit après plus d’un an et demi. Et c’est cette entente entre la FTQ et le gouvernement du Québec qui a pavé la voie aux autres organisations syndicales du secteur public.

M. Ranger s’est aussi fait remarquer lors de la contestation, sous le précédent gouvernement libéral, de la loi qui avait imposé le partage moitié-moitié des déficits des régimes de retraite municipaux. Le SCFP représente 70 % des employés municipaux au Québec, entre autres.

Le SCFP représente également des syndiqués chez Hydro-Québec, dans le transport aérien, les médias, ainsi que dans le secteur public, notamment des préposés aux bénéficiaires.