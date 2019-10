Marché du carbone avec le Québec: l’administration Trump poursuit la Californie

WASHINGTON — L’administration Trump a intenté une poursuite judiciaire contre la Californie concernant le marché du carbone qu’elle a mis sur pied avec le Québec.

Le département américain de la Justice a déposé une plainte civile contre le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et d’autres responsables de l’État.

La poursuite soutient que la Californie a outrepassé ses pouvoirs lorsqu’elle a signé un accord avec le Québec visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Le procureur général des États-Unis, Jeffrey Bossert Clark, fait valoir que la Californie «s’est écartée de sa voie constitutionnelle».

Cette poursuite représente le plus récent chapitre de l’affrontement entre la Californie et l’administration du président Donald Trump, qui veut aussi empêcher cet État de fixer ses propres normes en matière d’émissions polluantes des véhicules, des normes plus strictes que celles établies par le gouvernement fédéral.

Le président Trump a plusieurs fois affirmé que la science du changement climatique était un canular et a annoncé dès son arrivée au pouvoir le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat.

Le gouverneur Newsom a estimé que la Maison-Blanche menait une «vendetta politique».