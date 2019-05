Margaret Trudeau présentera son «monologue autobiographique» à Montréal cet été

MONTRÉAL — Margaret Trudeau présentera à Montréal cet été son «monologue autobiographique», un spectacle qu’elle a «cassé» à Chicago au début du mois.

Le spectacle, intitulé «Certain Woman of an Age», sera présenté trois soirs dans le cadre de la programmation anglophone du festival Juste pour rire, à la fin du mois de juillet.

Le monologue est présenté comme une «conversation candide» où Mme Trudeau raconte ses «années de folle jeunesse», sa «vie d’isolement» alors qu’elle était l’épouse du premier ministre Pierre Elliot Trudeau, les tragédies familiales et sa lutte contre la maladie mentale.

Mme Trudeau ne cache plus qu’elle souffre de troubles bipolaires; elle a écrit un livre sur son expérience («Changing My Mind») et donne des conférences pour briser les tabous entourant la maladie mentale.

Son fils, le premier ministre actuel Justin Trudeau, et d’autres membres de la famille ont assisté à sa représentation au théâtre Second City, à Chicago, plus tôt ce mois-ci.

«Certain Woman of an Age» sera présenté au Gesù à Montréal les 25, 26 et 27 juillet.