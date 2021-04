Marguerite Blais annonce «un virage» dans les soins et services aux aînés

MONTRÉAL — La ministre Marguerite Blais a déposé jeudi une politique sur l’hébergement et les soins pour les aînés et elle assure que celle-ci constituera «un virage» dans la façon dont les soins et services seront désormais dispensés.

Au cours d’une conférence de presse, la ministre responsable des Aînés a expliqué qu’en vertu de cette politique, on priorisera les soins à domicile et, lorsque cela ne sera plus possible, de l’hébergement, mais vers de plus petits milieux qu’avant.

Elle a noté qu’une somme de 10 millions $ sera consacrée à embaucher des chargés de projets pour développer cette politique dans toutes les régions du Québec.

La dynamique va changer, a-t-elle soutenu, car il faut admettre que les Centres d’hébergement et de soins de longue durée ne sont pas seulement des «milieux de vie», mais aussi des milieux de soins, puisqu’une importante partie de la clientèle éprouve des problèmes neurocognitifs majeurs.

Elle prévoit ensuite annoncer un plan d’action.