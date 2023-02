Mariages illégaux de mineures: plus de 2000 hommes arrêtés par la police en Inde

GUWAHATI, Inde — La police indienne a arrêté plus de 2000 hommes dans le cadre d’une vaste opération ciblant les mariages illégaux d’enfants dans un État du nord-est du pays.

Les personnes arrêtées cette semaine comprenaient plus de 50 prêtres hindous et religieux musulmans pour avoir prétendument célébré des mariages pour des filles mineures dans l’Assam, a déclaré samedi Gyanendra Pratap Singh, chef de la police d’État.

«À ce jour, nous avons arrêté 2169 hommes sur la base de 4074 dossiers de police enregistrés concernant un total d’environ 8000 hommes », a déclaré M. Singh.

De nombreux cas de mariage de filles de moins de 18 ans dans l’Assam, un État de 35 millions d’habitants, ne sont pas signalés.

Seulement 155 cas de mariages d’enfants dans l’État ont été enregistrés en 2021 et 138 en 2020, selon le National Crime Records Bureau.

En Inde, l’âge légal du mariage est de 21 ans pour les hommes et de 18 ans pour les femmes. La pauvreté, le manque d’éducation et les pratiques sociales, en particulier dans les régions rurales, sont considérés comme des causes pour expliquer les mariages impliquant des mineures partout au pays.

Les images télévisées de vendredi montraient des adolescentes avec des bébés dans les bras, pleurant et protestant contre les arrestations soudaines de leurs maris.

«Nous avions du mal à joindre les deux bouts, mais nous étions heureux ensemble. Qui assurera notre subsistance maintenant que mon mari a été arrêté? » a demandé une jeune femme.

M. Singh a déclaré que les mariages d’enfants étaient l’une des raisons des taux élevés de mortalité infantile.

«J’ai demandé à la police de l’Assam d’agir avec un esprit de tolérance zéro contre le crime impardonnable et odieux contre les femmes», a pour sa part affirmé dans un gazouillis Himanta Biswa Sarma, la plus haute représentante élue de l’État.

Le Parlement indien étudie une législation visant à faire passer de 18 à 21 ans l’âge du mariage pour les femmes, comme c’est le cas pour les hommes.

La ministre indienne des Femmes et du Développement de l’enfant, Smriti Irani, a déclaré vendredi au Parlement que cette mesure permettrait aux filles de terminer leurs études et d’atteindre leur indépendance économique, pendant qu’elles gagnent en maturité physique et psychologique.