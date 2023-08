Marie-Anik Shoiry sera la candidate de la CAQ dans Jean-Talon

QUÉBEC — Marie-Anik Shoiry portera les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour la partielle dans Jean-Talon.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce mardi en fin de journée dans la circonscription.

Mme Shoiry est la directrice générale et la fondatrice de Vide ta sacoche, un organisme de bienfaisance qui collecte et distribue des produits d’hygiène et cosmétiques pour les personnes vulnérables.

Elle habite Jean-Talon depuis son enfance. Avocate de formation, elle est aussi la fille de l’ancien conseiller municipal Paul Shoiry.

Le siège dans Jean-Talon est vacant depuis la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin le 31 juillet dernier.

Course à deux

Une course à deux se dessine dans Jean-Talon entre la CAQ et le Parti québécois (PQ), selon les chiffres de l’agrégateur de sondages Qc125.

Bien que la partielle ne soit pas encore officiellement déclenchée, le candidat péquiste, Pascal Paradis, a fait beaucoup jaser.

«La Presse» a révélé la semaine dernière que M. Paradis, qui est le cofondateur et directeur général d’Avocats sans frontières Canada, avait eu des discussions avec la CAQ quant à la possibilité de se lancer sous la bannière caquiste lors du dernier scrutin général.

M. Paradis affirme que le directeur de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, lui a fait miroiter un poste de ministre et la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré.

Le parti de François Legault soutient plutôt que c’est l’actuel candidat péquiste qui a demandé l’assurance qu’il aurait un ministère s’il était élu, ce que la CAQ ne pouvait lui promettre.

Pascal Paradis a aussi affirmé que M. Koskinen lui avait confié que la CAQ allait abandonner le troisième lien autoroutier après l’élection, ce que nie avec véhémence le parti de François Legault.

M. Paradis a finalement refusé l’offre de la CAQ.

Tous les partis ont maintenant leur candidat pour l’élection partielle dans Jean-Talon. La candidate libérale est Élise Avard Bernier, cofondatrice du site Vie de parents.

Les militants de Québec solidaire ont quant à eux investi Olivier Bolduc, même si l’exécutif national préférait une candidature féminine et avait recommandé de voter pour son adversaire, Christine Gilbert.

Jesse Robitaille portera les couleurs du Parti conservateur d’Éric Duhaime. La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, a annoncé qu’elle sera également de la partie.